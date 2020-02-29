ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

حشيش

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.

بدات الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات، بورود معلومات أكدتها التحريات وذلك بناء على معلومات تفيد قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، مسجل شقى خطر مخدرات وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها