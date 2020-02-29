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وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

تحرير:التحرير ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م
وزير النقل
وزير النقل
أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، صباح اليوم السبت، على هامش جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بالخط الثالث، إن الوزارة تعمل على تنفيذ كافة مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة، وزراء: السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الجولة، أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التى تتواجد فى مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها.
رانيا-المشاط

المشاط: الوكالة الأمريكية تفخر بشراكة مصر في المشروعات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة، مشددة على حرص الحكومة على التنسيق مع الوكالة الأمريكية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع انتشار كورونا

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والصحة، بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من الدول العربية. وقالت النائبة، إن استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية بالارتفاع، تزامنًا مع تزايد عدد المصابين حول العالم، أصبح لزامًا وضروويًا على الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الصحة العرب، اتخاذ لإجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس إلى باقي الدول العربية التي لم يصل إليها بعد.
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قطارات إيطاليا1

خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
مصطفى-مدبولي

شراء مستلزمات مواجهة كورونا.. الوزراء يصدر 9 قرارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء، ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 40 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 35 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السكة-الحديد

إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس. ووفقا للتعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، غدا الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ويصل سوهاج الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتركيب 3 عربات مكيفة إسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي "سوهاج - بورسعيد"، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويصل بورسعيد الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا بنفس تركيب عربات القطار رقم 186.
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