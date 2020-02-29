وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

تحرير:التحرير ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

وزير النقل

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، صباح اليوم السبت، على هامش جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بالخط الثالث، إن الوزارة تعمل على تنفيذ كافة مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا

وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، صباح اليوم السبت، على هامش جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة بالخط الثالث، إن الوزارة تعمل على تنفيذ كافة مشروعات الأنفاق لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ جميع مشروعات الأنفاق، موضحا أن الوزارة تسعى إلى نقل 6 ملايين راكب عبر قطارات مترو الأنفاق مطلع 2024.



وأشار وزير النقل، إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمترو أنفاق الهرم، لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، وتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مترو أنفاق الهرم بطول 19 كيلومترا، وتشمل عدد محطات المرحلة الأولى لمترو الهرم 17 محطة.



وأوضح وزير النقل، أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لمترو الهرم تبلغ 70 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف ميتسوبيشي أوراسكوم لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورش للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، حيث تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لتوريد 4 ماكينات حفر أنفاق جديدة لتنفيذ المرحلة الأولى.







