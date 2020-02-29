تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

كورونا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات القطرية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة الكويتية، أفادت اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المعروف بـ "القاتل"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة، وفقا لما نوهت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.

وبحسب الوكالة البريطانية، فقد قالت وكيل وزارة الصحة الكويتية بثينة المضف، في الكلمة التي وجهتها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم السبت للتعقيب على أخر المجريات التي تشهدها البلاد بعد فيروس كورونا: "لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، وجميع الحالات السابقة التي

وبحسب الوكالة البريطانية، فقد قالت وكيل وزارة الصحة الكويتية بثينة المضف، في الكلمة التي وجهتها خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته اليوم السبت للتعقيب على أخر المجريات التي تشهدها البلاد بعد فيروس كورونا: "لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في دولة الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، وجميع الحالات السابقة التي تم تسجيلها في حالة صحية جيدة ومستقرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وطالبت المواطنين بأن يتجنبوا السفر الآن، حيث نوهت: "ندعو إلى عدم السفر في الوقت الحالي".







