5 عناصر إجرامية يرشقون الشرطة بالحجارة في دار السلام

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

قوة أمنية

للوهلة الأولى ظن مسجل خطر أن استعانته بأربعة أشخاص من أرباب السوابق والإجرام ستحول دون سقوطه في قبضة الشرطة لكن ضباط مباحث دار السلام كانوا لهم بالمرصاد. البداية تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة باستهداف عنصر إجرامى (عامل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى "ضرب") للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده، وحال استشعاره بوصول القوات استعان بـ5 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة.

قاون المتهمون الخمسة القوات، والتعدى عليهم بإلقاء الحجارة، مما نتج عنه إصابة عناصر من القوات، وأمكن ضبط 4 متهمين بحوزتهم (3 قطع سلاح نارى - 3 طلقات - سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين المخدر). وبتكثيف الجهود تم ضبط أحد الهاربين بأحد محلات الجزارة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وبحوزته فرد خرطوش و5