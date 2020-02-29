رسميًا.. تأجيل قمة إنتر ويوفنتوس بسبب كورونا

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

إنتر ميلان ويوفنتوس

تأجلت 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها أن تُقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، لتقام المباريات عقب تأجيلها إلى 13 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.

المباريات المؤجلة هي: "أودينيزي × فيورنتينا، ميلان × جنوى، بارما × سبال، ساسولو × بريشيا، يوفنتوس × إنتر"، فيما ستقام باقي المباريات في مواعيدها وعلى نفس الملاعب ضمن مباريات الجولة الـ 26.وكان يوفنتوس قد طالب في وقت سابق إقامة مباراته أمام إنتر بجماهير إذ رفضت الإدارة إعادة أموال تذاكر المباراة للجماهير

المباريات المؤجلة هي: "أودينيزي × فيورنتينا، ميلان × جنوى، بارما × سبال، ساسولو × بريشيا، يوفنتوس × إنتر"، فيما ستقام باقي المباريات في مواعيدها وعلى نفس الملاعب ضمن مباريات الجولة الـ 26.



وكان يوفنتوس قد طالب في وقت سابق إقامة مباراته أمام إنتر بجماهير إذ رفضت الإدارة إعادة أموال تذاكر المباراة للجماهير بعدما حقق ربحا وصل إلى ما يزيد عن 3 مليون يورو.



وأصيب صحفي إسباني بعدوى فيروس كورونا بعد سفره إلى مدينة ميلانو رفقة فريق فالنسيا من أجل مواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، وكانت 42 مباراة قد أُجلت في درجات الهواة في إيطاليا، وفي فئات الشباب والسيدات.