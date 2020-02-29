رياضة

رسميًا.. تأجيل قمة إنتر ويوفنتوس بسبب كورونا

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
إنتر ميلان ويوفنتوس
إنتر ميلان ويوفنتوس
تأجلت 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها أن تُقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، لتقام المباريات عقب تأجيلها إلى 13 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.
المباريات المؤجلة هي: "أودينيزي × فيورنتينا، ميلان × جنوى، بارما × سبال، ساسولو × بريشيا، يوفنتوس × إنتر"، فيما ستقام باقي المباريات في مواعيدها وعلى نفس الملاعب ضمن مباريات الجولة الـ 26.وكان يوفنتوس قد طالب في وقت سابق إقامة مباراته أمام إنتر بجماهير إذ رفضت الإدارة إعادة أموال تذاكر المباراة للجماهير
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محمد هيثم العيسوى

وفاة لاعب مصري في حريق فندق بالخرطوم

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بيراميدز: لدينا إصرار على التتويج بالكونفدرالية

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نجم مانشستر يونايتد: جئت هنا بتوصية من رونالدو

كشف البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن موقف جمعه بمواطنه كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عقب الانتقال إلى أولد ترافورد، حيث قال فرنانديز، في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو ظهر للجميع في مانشستر، وأمضى هنا جزءًا كبيرًا من مسيرته الاحترافية، وحقق الكثير من النجاحات". وأضاف: "لهذا السبب كان حلمي أن ألعب مع مانشستر يونايتد، وأنا مسرور جدًا لوجودي هنا، حيث تحول حلم الطفولة إلى حقيقة، و"أعتقد أن أي لاعب ينضم إلى مانشستر يونايتد يريد الفوز بكل شيء. أريد الحصول على كل بطولة يشارك فيها الفريق".
محمد صلاح (1.) (2)

ديل بييرو أسطورة يوفنتوس: صلاح معشوق الجماهير في ليفربول

أشاد أسطورة نادي يوفنتوس الإيطالي أليساندرو ديل بييرو، باللاعب الدولي المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه "معشوق الجماهير" الجديد في ناديه ليفربول الإنجليزي.
بوفون (1)

رونالدو السبب وراء عودة بوفون إلى يوفنتوس

تغنى الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، بكل من زميله في اليوفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إضافة إلى مهاجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش، بعد تعادل يوفنتوس مع ميلان أمس الخميس بنتيجة 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وقال بوفون، في تصريحات لقناة "راي سبورت": "ما زلت ألعب حتى الآن، لأنني أعتقد أنه يمكنني الأداء بمستوى عالٍ، كما أن هناك مواقف تمنحني المزيد من الدوافع والمسؤولية والإصرار مثل عودتي إلى يوفنتوس، أحببت تمريرنا للكرة خلال المباراة وانسياب حركة الفريق، لكننا لم نصنع الكثير في الثلث الأخير من الملعب. التعادل نتيجة جيدة".
كريستيان إريكسن (1)

إريكسن: ديربي الغضب مبهر.. والجماهير أعدت عرضا ضخما

أبدى الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم إنتر ميلان، سعادته عقب فوز فريقه بديربي الغضب على حساب ميلان، بنتيجة (4-2)، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت". وقال نجم إنتر ميلان: "لقد كانت تجربة رائعة، الشوط الأول كان حزينًا لنا، لكن الفوز بهذا الشكل من خلال ريمونتادا مميزة جدًا، كان بإمكاني مغادرة الملعب بابتسامة كبيرة على وجهي، والجماهير أعدت عرضًا ضخمًا في المدرجات استغرق الملعب بالكامل، وهذه الأجواء لا تحدث في الدوري الإنجليزي، وجزء من ذلك يرجع لعدم السماح لهم بذلك".
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