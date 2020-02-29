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«الصناعة» تُعلن موعد الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠١:٥٣ م
نيفين جامع
نيفين جامع
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الاستعداد للاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية، والتي أنشئت في عام 1820 في عهد الوالي محمد على تحت اسم "مطبعة بولاق"، لتكون بذلك أحد أقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حاليًا، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية خلال شهر سبتمبر المقبل. وقالت نيفين جامع إن المطابع الأميرية تمثل أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم السبت، للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بإمبابة، حيث تفقدت الورش الإنتاجية للطباعة الرقمية وحفر الليزر والوثائق المؤمنة والتغليف وإنتاج مطبوعات المكفوفين بطريقة برايل، كما عقدت الوزيرة اجتماعًا مع مجلس إدارة الهيئة برئاسة المحاسب أشرف إمام، رئيس
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تراجع أسعار الذهب 21 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 693

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2.9 مليار دولار صادرات مصرية لأمريكا خلال 2019

أكد أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بغرفة التجارة الامريكية حرص الغرفة على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري من خلال المساهمة في النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات للأسواق العالمية، مشيرين الى سعي أعضاء اللجنة لوضع تصور شامل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لايجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية. وأضاف أعضاء اللجنة خلال لقائهم وزيرة التجارة والصناعة بغرفة التجارة الامريكية، والذي تناول سبل تعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على ارض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الانتاجية والتصدير للأسواق الخارجية، لافتةً الى ان الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية.
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أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر تأتى على رأس اولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى، مشيرة فى هذا الإطار ألى أنه يجري حاليًا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجاري لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء. وقالت ان هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين .
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