تراجع أسعار الذهب 21 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 693

تحرير:رويترز ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م

الذهب

تراجعت أسعار الذهب محليا خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 21 جنيها ليسجل الجرام عيار 21 نحو 693 جنيها مقابل 714 جنيها أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية. وبحسب نجيب، انخفض الجرام عيار 18 ليصل إلى 591 جنيها مقابل 612 جنيها أمس، وسعر الجرام عيار 24 إلى 795 جنيها مقابل 816 جنيها، كما تراجع الجنيه الذهب بنحو 168 جنيها ليسجل 5554 جنيها مقابل 5712 جنيها أمس.

وعالميا، فقد الذهب 4.6% متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو سبع سنوات، مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس كورونا بتسييل شتى الأصول.وشملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، مع هبوط البلاتين 6.1% والفضة 7.4%، وفقا لرويترز.وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، إن مستثمرين ومتعاملون