تراجع أسعار الذهب 21 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 693
تحرير:رويترز
٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
الذهب
تراجعت أسعار الذهب محليا خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 21 جنيها ليسجل الجرام عيار 21 نحو 693 جنيها مقابل 714 جنيها أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.
وبحسب نجيب، انخفض الجرام عيار 18 ليصل إلى 591 جنيها مقابل 612 جنيها أمس، وسعر الجرام عيار 24 إلى 795 جنيها مقابل 816 جنيها، كما تراجع الجنيه الذهب بنحو 168 جنيها ليسجل 5554 جنيها مقابل 5712 جنيها أمس.
وعالميا، فقد الذهب 4.6% متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو سبع سنوات، مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس كورونا بتسييل شتى الأصول.وشملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، مع هبوط البلاتين 6.1% والفضة 7.4%، وفقا لرويترز.وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، إن مستثمرين ومتعاملون
وعالميا، فقد الذهب 4.6% متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو سبع سنوات، مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس كورونا بتسييل شتى الأصول.
وشملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، مع هبوط البلاتين 6.1% والفضة 7.4%، وفقا لرويترز.
وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، إن مستثمرين ومتعاملون عليهم تلبية طلبات تغطية في منتجات أخرى، لذا يبيعون ما بوسعهم بيعه.. لهذا تأثر الذهب وأسهم شركات استخراج الذهب .
وانخفض السعر الفوري للذهب أمس 4.5% ليسجل 1568.96 دولار للأوقية في أكبر انخفاض مئوي ليوم واحد منذ منتصف 2013، وتحدد سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة على هبوط 4.6% إلى 1566.70 دولار.
وشهد المعدن النفيس تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، إذ سجل أعلى مستوى في سبع سنوات عندما بلغ 1688.66 دولار يوم الاثنين الماضى، ثم سجل أمس الأول أشد انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر 2016.
ويثير الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف، مع إعلان 6 دول عن أولى حالات الإصابة بها وتحذير منظمة الصحة العالمية من انتشاره في أنحاء العالم.