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تراجع أسعار الذهب 21 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 693

تحرير:رويترز ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٦ م
الذهب
الذهب
تراجعت أسعار الذهب محليا خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 21 جنيها ليسجل الجرام عيار 21 نحو 693 جنيها مقابل 714 جنيها أمس، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصة العالمية، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية. وبحسب نجيب، انخفض الجرام عيار 18 ليصل إلى 591 جنيها مقابل 612 جنيها أمس، وسعر الجرام عيار 24 إلى 795 جنيها مقابل 816 جنيها، كما تراجع الجنيه الذهب بنحو 168 جنيها ليسجل 5554 جنيها مقابل 5712 جنيها أمس.
وعالميا، فقد الذهب 4.6% متجها صوب أكبر خسارة يومية له في نحو سبع سنوات، مع قيام المستثمرين الفزعين من فيروس كورونا بتسييل شتى الأصول.وشملت الخسائر سائر المعادن النفيسة أيضا، مع هبوط البلاتين 6.1% والفضة 7.4%، وفقا لرويترز.وقال مايكل ماتوسك، مدير التداول في يو.إس جلوبال إنفستورز، إن مستثمرين ومتعاملون
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نيفين جامع

«الصناعة» تُعلن موعد الاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد الاستعداد للاحتفال بمرور 200 عام على إنشاء المطابع الأميرية، والتي أنشئت في عام 1820 في عهد الوالي محمد على تحت اسم "مطبعة بولاق"، لتكون بذلك أحد أقدم الكيانات الحكومية الموجودة بالدولة حاليًا، مشيرةً إلى أنه من المقرر أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية خلال شهر سبتمبر المقبل. وقالت نيفين جامع إن المطابع الأميرية تمثل أحد أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، حيث لعبت دورًا رئيسيًا في إرساء نهضة فكرية وحضارية بالمجتمع المصري وساهمت في الحفاظ على تاريخ نهضة مصر الحديثة.
نيفين القباج

التضامن تبدأ صرف معاشات مارس الأحد القادم

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها ستبدأ صرف معاشات شهر مارس بدءًا من بعد غد الأحد. وأضافت في بيان صحفي اليوم أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت رؤساء صندوق التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع معاشات شهر مارس اعتبارًا من الأحد القادم الموافق الأول من مارس لما يزيد عن 8.33 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.26 مليار جنيه.
وزير الاتصالات وكوت ديفوار

وزير الاتصالات يبحث التعاون مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تيموتي إيزوان سفير جمهورية كوت ديفوار في القاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في مجال التحول الرقمي. وشهد اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وكوت ديفوار على كافة الأصعدة خاصة مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ كما تم مناقشة تنفيذ وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي شهد توقيعها رؤساء الجمهورية في كلا البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبيدجان في أبريل الماضي، ووقعها الدكتور عمرو طلعت مع نظيره وزير الاقتصاد الرقمي والبريد الإيفواري
بورصة (2)

البورصة تخسر 7.9 مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.9 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للعرب والأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 13008.94 نقطة،وانخفض مؤشر الشركات الصغيرةوالمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة1.14.% ليصل إلى مستوى 1209.27نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة1.12% ليغلق عند مستوى 1311.08 نقطة.
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الذهب (2)

ارتفاع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام نحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1584 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًّا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 15 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1575 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 687 جنيه

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1574 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1564 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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