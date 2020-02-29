مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م

مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة، وزراء: السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الجولة، أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التى تتواجد فى مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها.

ولفت أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لإقامة الوحدات السكنية البديلة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لموقع مساكن الروضة تبلغ 231811,95 مترا مربعا ، وتقع على الشارع المتفرع من شارع الحجاز، وأنه تم إنشاء 30 عمارة بواقع ستمائة وحدة سكنية، و250 "بلوك " منزل.وأشار المحافظ إلى أن عملية التسكين فى هذه المساكن