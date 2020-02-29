سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مدبولي يتفقد مشروع «المساكن البديلة للعشوائيات» بالبحر الأحمر

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
مدبولي
مدبولي
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمدينة الغردقة اليوم السبت، مشروع "المساكن البديلة للعشوائيات" بمحافظة البحر الأحمر، رافقه خلال الجولة، وزراء: السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر، عمرو حنفى، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ، خلال الجولة، أنه تم حصر المناطق العشوائية "غير الآمنة " خاصة التى تتواجد فى مخرات سيول والأماكن الجبلية، وأنه تم تحديد عدد الوحدات السكنية والمنازل المقرر إقامتها.
ولفت أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لإقامة الوحدات السكنية البديلة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لموقع مساكن الروضة تبلغ 231811,95 مترا مربعا ، وتقع على الشارع المتفرع من شارع الحجاز، وأنه تم إنشاء 30 عمارة بواقع ستمائة وحدة سكنية، و250 "بلوك " منزل.وأشار المحافظ إلى أن عملية التسكين فى هذه المساكن
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

رئيس الوزراء: مصر من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات الوقاية من كورونا

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعة الإجراءات الصحية التي يتم اتباعها مع السائحين القادمين إلى مطار الغردقة للكشف عن فيروس كورونا، وذلك فور وصوله للمدينة وقبل بدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات بها، التي يرافقه خلالها الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمحافظ اللواء عمرو حنفي، وعدد من قيادات المحافظة.
رانيا-المشاط

المشاط: الوكالة الأمريكية تفخر بشراكة مصر في المشروعات التنموية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الوكالة الأمريكية للتنمية شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في عدد من المشروعات التنموية في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة والزراعة، مشددة على حرص الحكومة على التنسيق مع الوكالة الأمريكية، لتتوافق المساعدات الأمريكية مع الأولويات التنموية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم المزارعين خاصة المرأة، وتوسيع الشراكة في قطاعات التجارة والاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

وزير النقل: 97 مليار جنيه تكلفة مترو مصر الجديدة

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.
مجلس-النواب-الجلسة-العامة

مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع انتشار كورونا

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والصحة، بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من الدول العربية. وقالت النائبة، إن استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية بالارتفاع، تزامنًا مع تزايد عدد المصابين حول العالم، أصبح لزامًا وضروويًا على الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الصحة العرب، اتخاذ لإجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس إلى باقي الدول العربية التي لم يصل إليها بعد.
اقرأ المزيد من الأخبار
صيدلية

حقيقة بيع أدوية سكر مسرطنة بالصيدليات.. الصحة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي أدوية مٌسرطنة في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية آمنة تماماً وصالحة للاستخدام الآدمي، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية.
المتحف-المصري-الكبير

هل حددت الحكومة 500 جنيه سعر تذكرة المتحف الكبير؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد سعر تذكرة المتحف المصري الكبير بـ500 جنيه للمواطن المصري، وأن أسعار التذاكر سيتم طرحها بقيم رمزية وفقاً لما أعلنته الوزارة مسبقا.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غدا، على مستوى الجمهورية، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.
الحملة-القومية-للتطعيم (2)

إلغاء «دعم الصحة» بداية من الطفل الثالث للأسرة.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]