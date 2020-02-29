آه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م

ضبط متهم- تعبيرية

"خطة 10/ 10"، هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان؛ هربًا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقائه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عامًا، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عامًا، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ. بمناقشة زوجته اعترفت بافتعال الواقعة، وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه، ومطالبة



جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ.



بمناقشة زوجته اعترفت بافتعال الواقعة، وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه، ومطالبة أشقائه له بحقهم في الإرث الخاص بوالدهم، والتهرب من الإنفاق على زوجته الأولى وأولاده، وأرشدا عن السكين.



واعترف المتهم باختلاق الواقعة جملة وتفصيلا حتى يتهرب من المبالغ المستحقة عليه، تم إحالة الزوج وزوجته للنيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.



