جريمة

اه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٥ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
"خطة 10/10" هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان هربا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقاءه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عاما، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عاما، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.
جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي، أسفرت جهوده إلى عدم صحة أقوال المبلغ.بمناقشة زوجته اعترفت بافتعال الواقعة، وإحداث إصابته بنفسه بسكين لكثرة ديونه والمبالغ المالية المستحقة عليه، ومطالبة أشقائه
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طفايات-حريق

طفايات الموت..ضبط 650 قطعة مغشوشة داخل ورشة بالبحيرة

وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أبرزها ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك ورشة غير مرخصة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.
قوات-الشرطة (3)

5 عناصر إجرامية يرشقون الشرطة بالحجارة في دار السلام

للوهلة الأولى ظن مسجل خطر أن استعانته بأربعة أشخاص من أرباب السوابق والإجرام ستحول دون سقوطه في قبضة الشرطة لكن ضباط مباحث دار السلام كانوا لهم بالمرصاد. البداية تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة باستهداف عنصر إجرامى (عامل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى "ضرب") للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده، وحال استشعاره بوصول القوات استعان بـ5 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة.
حشيش

ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.
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شاب- يهدد -بالانتحار -من -فوق -الكوبرى (2)

مجهولون يلقون مواطنًا من شرفة منزله بالإسكندرية

أقدم مجموعة من البلطجية على ارتكاب واحدة من الجرائم البشعة، وذلك أثناء مشاجرة قام أحد طرفيها بمهاجمة شخص بمنزله وألقوه من شرفة العقار وذلك بسبب خلافات بين الطرفين، الأمر الذي تسبب فى حالة ذعر وفوضى بإحدى شوارع منطقة العصافرة شرق محافظة الإسكندرية، وتم تداول فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على شبكة الإنترنت يكشف قيام بلطجية بإلقاء شخص "المجني عليه" من شرفة العقار بمحل سكنه، وتعدى البلطجية على شقيق المجنى عليه بالأسلحة البيضاء عند محاولة الدفاع عن شقيقه.
تزوير-مستندات (3)

ضبط شخص زور شهادات جامعية لابنة عمه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على أمين مخزن بإحدى شركات النقل والسياحة، بتهمة تزوير مستندات رسمية وشهادات جامعية وتقديم الشهادات الدراسية مزورة للتصديق عليها من الجهات الحكومية الخاصة والتحفظ على المضبوطات لفحصها. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة بغرب الدلتا، يفيد بورود بلاغ من إحدى الجهات الحكومية، بتقدم شخص للحصول على تصديق خاص لـ5 شهادات تبين أنها مزورة.
عصابة-العملة2 (1)

الكلى بـ30 ألفا.. عصابة لتجارة الأعضاء على فيسبوك

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تحديد وضبط عناصر إجرامية تخصصوا في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب المرضى راغبى نقل الكُلى إليهم، وبعض راغبى بيع الكُلى مقابل 30 ألف جنيه لكل حالة بيع مستغلا حاجتهم للمال.
مخدر-الحشيش (4)

إحباط تهريب 4 أطنان حشيش قيمتها 390 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية ضربة أمنية كبرى ضد مهربي المواد المخدرة، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية من إحباط تهريب 4 أطنان من مخدر الحشيش على متن حاويتين تحملان "حمص مخلوط بالطحينة". وبدأت الواقعة بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات تؤكد وصول حاويتين قادمتين من ميناء إحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحري، مشمولهما المستندي المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى "حمص مخلوط بالطحينة" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات ومقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.
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