شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٣ م

مصنع أعلاف

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.

فى مجال حماية البيئة، تم ضبط 21 سيارة مخالفة بنطاق مديرية أمن القيوبية؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة مقابل ضبط 5 مصانع وشركات بنطاق مديرية أمن القليوبية أيضا بالمخالفة لقانون البيئة.فى مجال حماية الثروة السمكية أمكن ضبط 37 قضية متنوعة بالمخالفة

فى مجال حماية البيئة، تم ضبط 21 سيارة مخالفة بنطاق مديرية أمن القيوبية؛ لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة مقابل ضبط 5 مصانع وشركات بنطاق مديرية أمن القليوبية أيضا بالمخالفة لقانون البيئة.



فى مجال حماية الثروة السمكية أمكن ضبط 37 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد، وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 4 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، وضبط 9 قضايا عبارة عن (عدم وجود تراخيص- إلقاء مخلفات) في مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة والمسطحات المائية.



