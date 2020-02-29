طفايات الموت..ضبط 650 قطعة مغشوشة داخل ورشة بالبحيرة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م

طفاية حريق

وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أبرزها ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك ورشة غير مرخصة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.



وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت عن ضبط 1153 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.







