جريمة

طفايات الموت..ضبط 650 قطعة مغشوشة داخل ورشة بالبحيرة

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٩ م
طفاية حريق
طفاية حريق
وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أبرزها ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك ورشة غير مرخصة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش
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مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.
كلبش

اه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

"خطة 10/10" هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان هربا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقاءه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عاما، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عاما، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.
قوات-الشرطة (3)

5 عناصر إجرامية يرشقون الشرطة بالحجارة في دار السلام

للوهلة الأولى ظن مسجل خطر أن استعانته بأربعة أشخاص من أرباب السوابق والإجرام ستحول دون سقوطه في قبضة الشرطة لكن ضباط مباحث دار السلام كانوا لهم بالمرصاد. البداية تعود إلى أنه أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة باستهداف عنصر إجرامى (عامل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئى "ضرب") للتنفيذ عليه فى الأحكام الصادرة ضده، وحال استشعاره بوصول القوات استعان بـ5 عناصر إجرامية لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة.
حشيش

ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.
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دقيق (1)

مباحث التموين تتصدى لمهربي الدقيق المدعم بـ4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جثة (5)

جثة وكتيبة إعدام.. أب يجبر ابنته على الانتحار بالبحيرة

كلمات عن سلوك ابنته وقعت كالصاعقة على مسامع العامل الزراعي، الذي لم يكلف نفسه عناء التأكد من صحة ما سمعه، وراح يسلك خطوات الشيطان، وانتزعت الرحمة من قلبه ليقرر التخلص من ابنته بطريقة بشعة. ذهب الرجل لإحضار ابنته من منزلها واشترى قرصين لحبوب حفظ الغلال، ووقف هو وزوجته وزوجة عمها يشاهدانها وهي تصارع الموت بعد إجبارها على تناول الحبوب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعدها اختلق الأب واقعة سقوط ابنته من أعلى المنزل، للهروب من جريمته التي تمت برعاية "كتيبة الإعدام".
شاى

مباحث التموين تضبط 32 طن شاي و15 طن عسل فاسد

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1027 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة".
إخماد حريق - أرشيفية

إخماد حريق محدود بكنترول «حقوق القاهرة»

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود اندلع في غرفة كنترول كلية الحقوق جامعة القاهرة. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة داخل جامعة القاهرة. بالانتقال تبين نشوب حريق محدود في غرفة الكنترول الخاصة بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وتم فرض كردون أمني، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المباني المجاورة.
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