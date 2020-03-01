لا تقلل من تناول الفواكه والخضراوات! ستصاب بالاكتئاب

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م

فواكه وخضراوات

ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، التي يتطلبها الجسم، بجانب الفوائد المتعددة الأخرى، على سبيل المثال يقول الأطباء تفاحة واحدة في الصباح تقيك من الأمراض، وتمنحك قيمة غذائية عالية، أما الخضراوات، فهي مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي، و وضحت آخر الدراسات أن تناول كميات قليلة من الفواكه والخضراوات، يقلل من معدلات القلق والتوتر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

يقول الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه والخضراوات الخام، أقل عرضة للإصابة باضطرابات القلق والتوتر، ونشرت هذه الدراسة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، وكشفت النتائج أن استهلاك أقل من ثلاث مصادر من الفواكه والخضراوات يوميًا، يزيد من تعرضك للقلق والاضطرابات بنسبة تصل على الأقل إلى