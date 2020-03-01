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لا تقلل من تناول الفواكه والخضراوات! ستصاب بالاكتئاب

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٠ م
فواكه وخضراوات
فواكه وخضراوات
ينصح خبراء التغذية بتناول الفواكه والخضراوات الطازجة، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، التي يتطلبها الجسم، بجانب الفوائد المتعددة الأخرى، على سبيل المثال يقول الأطباء تفاحة واحدة في الصباح تقيك من الأمراض، وتمنحك قيمة غذائية عالية، أما الخضراوات، فهي مصدر غني بالألياف الغذائية، التي تزيد من معدلات الشبع، وتحافظ على الجهاز الهضمي، و وضحت آخر الدراسات أن تناول كميات قليلة من الفواكه والخضراوات، يقلل من معدلات القلق والتوتر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
يقول الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون الفواكه والخضراوات الخام، أقل عرضة للإصابة باضطرابات القلق والتوتر، ونشرت هذه الدراسة في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، وكشفت النتائج أن استهلاك أقل من ثلاث مصادر من الفواكه والخضراوات يوميًا، يزيد من تعرضك للقلق والاضطرابات بنسبة تصل على الأقل إلى
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بالويسكي والعسل.. شاب يُعالج نفسه من فيروس كورونا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شابًا بريطانيًا، يعيش في الصين، زعم أنه تمكن من شفاء نفسه من فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد- 19"، عن طريق شرب مزيج من الويسكي الساخن والعسل الطبيعي. وكشف كونور ريد، البالغ من العمر 25 عاما، عن أنه انتقل للعيش في مقاطعة ووهان الصينية، مركز تفشي الفيروس، الصيف الماضي، لتدريس اللغة الإنجليزية، قبل أن يخضع للعلاج من الفيروس، لأسبوعين، في أحد مشافي المدينة.
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للتخلص من متلازمة النظر للكمبيوتر.. اتبع 4 نصائح

الجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة يؤثر على الرؤية بشكل كبير، ومن بينها متلازمة الإبصار الحاسوبي-متلازمة النظر للكمبيوتر-، تحدث نتيجة استخدام الموبايل والكمبيوتر لفترات طويلة، حيث ترهق العينين بشكل ملحوظ، وتؤدي إلى ضعف العضلات، وتؤثر هذه المتلازمة على ما يقرب من 60 مليون شخص حول العالم، وهذه الأيام تعتمد جميع الوظائف على استخدام الشاشات، لذا ما العمل؟ توجد بعض الأبحاث، التي توضح أنه يمكنك تغيير بعض من العادات اليومية، للتقليل من خطورة الإصابة بهذه المتلازمة، والتحسين من الرؤية، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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ماذا يعني الألم في الجانب الأيمن من البطن؟

تتعرض المعدة لعديد من المشكلات الصحية، على سبيل المثال القولون العصبي، الناتج من العدوى أو التهاب الأمعاء، كما أن الغازات والانتفاخات، إحدى المشكلات التي نواجهها يوميا، بسبب تناول الأطعمة المالحة، وبالنسبة للمرأة، تحدث خلال الفترة المبكرة من الحمل أو قبل موعد الدورة الشهرية، من ناحية أخرى هل تشعر بآلام في الجانب الأيمن من المعدة، يرجع الألم إلى العديد من الحالات الصحية التي تجهلها، على سبيل المثال التهاب الزائدة الدودية وحصوات الكلى، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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كيوي وتوت|5 فواكه غنية بالألياف الغذائية

تحدثنا كثيرًا عن الألياف الغذائية، وأهميتها بالنسبة لصحة الجسم، ودائمًا ننصح بادراجها في أي نظام غذائي صحي، نظرُا لفوائدها المتعددة، على سبيل المثال الوقاية من الإمساك، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، مع تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالنسبة للسرطان، فهي تقوم بدور فعال في الحماية من سرطان القولون، ولكن هل تعلم أنه توجد مجموعة من الفواكه غنية بالألياف أكثر من غيرها، على سبيل المثال الكيوي والتوت والجوافة، فإذا كنت تعاني من الإمساك، ركز على هذه الفواكه، نقلًا عن "boldsky".
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غسول اليد وفرشة الأسنان|4 عادات لا تبالغ في ممارستها

توجد العديد من العادات التي نمارسها يوميًا، بدون علم بأهميتها أو آثارها الجانبية على الجسم، على سبيل المثال: ممارسة التمرينات الرياضية باستمرار، يجعلك تتمتع بصحة جيدة على المدى البعيد لكنه ممارستها لساعات طويلة يؤلم العضلات والعظام، أما اتباع نظام غذائي غني بالدهون والأطعمة الجاهزة، ينتج عنه زيادة كبيرة بالجسم، وارتفاع معدلات الكوليسترول الضارة، لذا بعض العادات غير صحية على الإطلاق، يجب التوقف عنها على الفور، كالإفراط في غسيل الأسنان، والنوم لساعات طويلة أكثر من المعتاد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
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متى يكون السن مناسبا لتناول طفلك القهوة؟

مثلما يوجد عشاق للبيتزا في كل مكان، فللقهوة محبين حول العالم، فهي المشروب الرسمي لتعديل الحالة المزاجية بعد يوم عمل طويل، أو إذا كنت تريد مزيد من التركيز أثناء القيام بالمهام اليومية، وبالنسبة للفوائد، تقلل من تسوس الأسنان، والوقاية من السرطان، إضافة إلى الحد من الشلل الرعاش، ولكن لا يعني أنها خالية من الآثار الجانبية، فالإفراط في تناولها يؤدي إلى قرحة بالمعدة والحموضة والقولون العصبي، والتوتر والأجهاد، وبالتالي هل يوجد سن محدد ليتناول الأطفال القهوة؟"، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
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القرنفل.. من بشرة صحية إلى الوقاية من السرطان

العلاجات المنزلية أصبحت من أكثر الطرق الفعالة، للتخلص من الآلام التي تواجهنا كل يوم، على سبيل المثال تناول الماء بالكركم على الريق، يساعد على محاربة السرطان، ومضاد قوي للالتهابات أيضًا، ومفيدة بشكل كبير لصحة الكبد، كما أن القرفة والزنجبيل والتوابل الأخرى لها فوائد متتعددة، وبالنسبة للقرنفل، فيعمل على الوقاية من نمو الأورام، والتعزيز من الجهاز المناعي وعملية الهضم، وغيرها من الفوائد، التي تساعد في فقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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