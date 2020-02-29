جريمة

الأمن العام يوقع عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م
عصابة لسرقة مساكن - أرشيفية
عصابة لسرقة مساكن - أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة تورط مسجل خطر في ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار. واعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وفي أكتوبر، أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون باستخدام سيارة مستأجرة متخذين دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع
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انقلاب- سيارة- نقل

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

شهد طريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 5 عمال. البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بانقلاب سيارة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف العام. ?
طفايات-حريق

طفايات الموت..ضبط 650 قطعة مغشوشة داخل ورشة بالبحيرة

وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أبرزها ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك ورشة غير مرخصة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.
كلبش

آه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

"خطة 10/ 10"، هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان؛ هربًا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقائه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عامًا، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عامًا، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.
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تشكيل-عصابة

من القاهرة للمنيا.. رحلة سقوط عصابة لسرقة المساكن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الإيقاع بعناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بمحافظة المنيا بعد بلاغ ورد لقسم شرطة المنيا الجديدة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به (شاشة تليفزيون - ثلاجة - بعض الملابس)، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة القاهرة.
سرقة-سيارات

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة السيارات في بورسعيد

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، إذ أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء الدين سليم وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد أن 4 عناصر إجرامية وراء حوادث السرقات من داخل السيارات.
سرقة-سيارات

سقوط تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بدمياط

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات، أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط أن اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة يقيمان بدائرة مركزى شرطة المنزلة وبيلا بمحافظة كفرالشيخ، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهما على مبالغ مالية، وتركز نشاطهما الآثم على محافظتي دمياط والدقهلية.
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الأمن الوطني يضبط 8 متسللين عبر الحدود الجنوبية

استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطين فى إرتكابها لا سيما الجرائم التى تتعلق بوقائع التسلل والهجرة غير المشروعة، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تسلل مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية إلى داخل البلاد عبر الحدود الجنوبية وصولاً إلى محطة قطار إدفو بمحافظة أسوان، يستقلون القطار المتجه إلى محافظة القاهرة وصولاً إلى محطة قطار الجيزة.
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