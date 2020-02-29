الأمن العام يوقع عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٣ م

عصابة لسرقة مساكن - أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة تورط مسجل خطر في ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار. واعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

وفي أكتوبر، أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون باستخدام سيارة مستأجرة متخذين دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع

وفي أكتوبر، أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 3عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون باستخدام سيارة مستأجرة متخذين دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت عن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُشار إليها.



بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وارتكابهم 9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وبإرشادهم أمكن ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها.



