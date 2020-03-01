لو كنت بتعاني من الصدفية.. تجنب 4 عادات سيئة

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

الحفاظ على البشرة

مشكلات صحية عديدة تؤثر بشكل مباشر على الجلد، وتعد الصدفية من أكثر الحالات المرضية التي تسبب ظهور بقع حمراء وتهيج البشرة، إضافة إلى الحكة والالتهابات البالغة، إذا لم يتم التعامل معها على الفور، وبالرغم من أن العديد من منتجات العناية بالبشرة تساعد في السيطرة على الصدفية، إلا أن بعضها يزيد من حدة الأعراض، لذا عليك بالقراءة الجيدة لمكونات أي منتج قبل شرائه، كما توجد بعض الأشياء الأخرى المعتادة، التي تزيد من التهيج، ولست على دراية بها، وذلك نقلًا عن "healthline".

وعند الإصابة بالصدفية، عليك بتجنب بعض من العادات أو منتجات البشرة، وفيما يلي بعض منها: لوشن غني بالكحول من المهم الحفاظ على ترطيب بشرتط طوال الوقت، لكن احذر استخدام لوشن يحتوي على الكحول، الذي يزيد من الأعراض. العطور تضاف العطور والروائح لبعض من المنتجات، لمنحها رائحة لطيفة، لكن بالنسبة للبعض، تسبب