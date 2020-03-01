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لتناول طعام صحي.. استخدم زيت الخردل في الطهي

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص
فوائد الزيوت
فوائد الزيوت
نحاول استخدام بدائل صحية للزيوت، من أجل طعام صحي، وخالي من الآثار الجانبية للزيوت المهدرجة، لذا ينصح دائمًا باستخدام الزيوت الحيوية والطبيعية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، كما يوصي باستخدام زيت الخردل، نظرًا لقيمته الغذائية العالية، حيث يعتبر مصدر غني بالأحماض الدهنية، بجانب الفوائد الصحية المتعددة الأخرى، على سبيل المثال التقليل من خطورة الإصابة بأمراض القلب، والمساعدة في التحسين من الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
يعتبر زيت الخردل من الزيوت الصحية للطهي، كما أنه يساعد على تسخين الطعام والقلي العميق بفاعلية كبيرة، وبالنسبة للفوائد الأخرى، التي تعزز من استخدامه، فيما يلي بعض منها: -التقليل من خطورة أمراض القلب يحتوي زيت الخردل على أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من سرطان القولون، مقارنةً
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