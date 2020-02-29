إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

تحرير:التحرير ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م

انقلاب سيارة_أرشيفية

شهد طريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 5 عمال. البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بانقلاب سيارة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف العام. ?

وتبين من المعاينة الأولية، أن المصابين هم: «محمد خالد أحمد، 18 سنة، وليد محمد عويس 18 سنة، أحمد خالد محمد 18 سنة، شعبان سيد أحمد 22 سنة، إبراهيم عبدالفتاح علي 17 سنة، جميعهم مصابون بسحجات بالجسم، ومقيمون قرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي