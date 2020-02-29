جريمة

إصابة 5 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل في بني سويف

تحرير:التحرير ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٣ م
انقلاب سيارة_أرشيفية
انقلاب سيارة_أرشيفية
شهد طريق بني سويف الزعفرانة الصحراوي، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تسبب في إصابة 5 عمال. البداية كانت بتلقي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغا بانقلاب سيارة. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى بني سويف العام. ?
وتبين من المعاينة الأولية، أن المصابين هم: «محمد خالد أحمد، 18 سنة، وليد محمد عويس 18 سنة، أحمد خالد محمد 18 سنة، شعبان سيد أحمد 22 سنة، إبراهيم عبدالفتاح علي 17 سنة، جميعهم مصابون بسحجات بالجسم، ومقيمون قرية بلفيا التابعة لمركز بنى سويف.تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي
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سرقة-مساكن (1)

الأمن العام يوقع عصابة لسرقة المساكن في أكتوبر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة السيارات، فقد أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة تورط مسجل خطر في ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة القطامية مستقلا سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار. واعترف بنشاطه الإجرامى، واصطناعه لمستندات ملكية ولوحات معدنية لها خاصة بسيارات أخرى مماثلة لها فى الماركة واللون والموديل، وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
طفايات-حريق

طفايات الموت..ضبط 650 قطعة مغشوشة داخل ورشة بالبحيرة

وجهت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية؛ للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أبرزها ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات بحوزة مالك ورشة غير مرخصة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات.
مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.
كلبش

آه من حواء.. الزوجة الثانية كشفت دهاء بعلها المُسن

"خطة 10/ 10"، هكذا ظن مهندس بلغ من العمر أرذله، أنه بصدد تنفيذ جريمة مكتملة الأركان؛ هربًا من سداد قيمة نفقة زوجته الأولى وملاحقة أشقائه له للحصول على إرثهم إلا أن زوجته الثانية حالت دون ذلك، كشفت المستور، وزجت بعلها خلف القضبان. البداية تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، من مهندس بالمعاش 66 عامًا، مقيم قرية أبو السعود، أنه في أثناء وجوده بمسكنه رفقة زوجته 33 عامًا، فوجئ بدخول 3 أشخاص مُلثمين لمسكنهما من الباب الخلفي، وهددوهما بأسلحة نارية، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا على 250 ألف جنيه.
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الحماية-المدنية (1)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في البدرشين

اندلع مساء اليوم الجمعة، حريقا بمصحة لعلاح الإدمان في مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة. البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق داخل مصحة بمنطقة سقارة. على الفور أمر اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون وقوع إصابات. المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، كشفت أن سبب بداية الحريق جاءت بـ«مرتبة»، وامتدت إلى بعض المحتويات قبل أن تنجح قوات الإطفاء في السيطرة عليها.
انقلاب سيارة - أرشيفية

«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.
جثة (4)

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
جثة طفل

بعد غيابه 8 أيام.. العثور على جثة طفل بترعة في البحيرة

عثر عدد من أهالي النوبارية التابع لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الجمعة، على جثة طفل طافية بمياه إحدى ترع النوربارية. البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طافية بترعة النوبارية أسفل كوبري البستان دائرة مركز الدلنجات. ? على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية التي أجراها رجال البحث الجنائي، تبين أن الجثة لطفل يدعى «سعيد إبراهيم السعيد منصور، 7سنوات، مقيم قرية عمر مكرم مركز بدر، ومبلغ باختفاءه عن منزله منذ 8 أيام بمركز شرطة بدر.
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