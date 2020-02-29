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العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الإلتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية ولجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020، لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى، بحسب سبوتنيك.
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: إلتزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
كورونا

تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في قطر

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات القطرية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة الكويتية، أفادت اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المعروف بـ "القاتل"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة، وفقا لما نوهت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.
سد-النهضة (10)

السودان يؤكد أهمية التوصل لإتفاق شامل قبل بدء ملء سد النهضة

أكد السودان ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلا آمنا لسد النهضة، وذلك قبل بدء عملية الملء الأول للسد. وذكرت وزارة الرى السودانية، فى بيان اليوم السبت، أن وفد السودان المشارك فى مفاوضات سد النهضة، برئاسة وزيرة الخارجية أسماء عبد الله وعضوية وزير الرى ياسر عباس مع فريق الخبراء المرافق، وصل إلى واشنطن أول أمس، تلبية للدعوة التى تسلمها السودان من ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي.
فيروس-كورونا (2)

السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: إلتزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
كورونا

وسط ضغوط كورونا.. توقعات بنمو اقتصاد الصين بأقل من 2% سنويًا

توقعت مؤسسة "باثيون ماكروإكونوميكس" أن ينمو الاقتصاد الصيني بأقل من 2% على أساس سنوي وسط تفشي فيروس "كورونا" الجديد، الذي كان له أثر كبير منذ بدء انتشاره أواخر عام 2019 على مستويات الإنتاج الصناعي وتوقف الرحلات الجوية. وقالت فريا بيميش، كبيرة اقتصاديي المؤسسة في آسيا، في حوار مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الصين قد تواجه انكماشا على أساس فصلي خلال الربع الأول، عقب تضمين عواقب الإغلاقات والاقتصاد المتباطئ بالفعل في حساب التوقعات، ما قد يقود النمو إلى نطاق الـ3.8% ثم إلى أقل من 2% على أساس سنوي.
فيروس-كورونا (2)

كورونا: ارتفاع إصابات ألمانيا.. وأول حالة في بلجيكا

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 12 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، وذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن 10 حالات كانت في ولاية "بافاريا" الألمانية، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. فيما أعلنت السلطات البلجيكية، في نبأ عاجل أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة إصابة شخص بفيروس "كورونا" من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة "ووهان" الصينية.
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