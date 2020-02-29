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إثيوبيا تواصل العناد: سنملأ سد النهضة بالتوازي مع عملية البناء

تحرير:خالد وربي ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م
سد النهضة
سد النهضة
أعربت إثيوبيا، اليوم السبت، عما سمته «خيبة أملها» من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة، إذ أفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين، بأنَّ أديس أبابا ستواصل «عمليات بناء السد» بجانب بدء «عملية ملء البحيرة». وأضاف البيان، أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة، أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية.
وزعمت إثيوبيا، أنها -باعتبارها مالكة السد- ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع مصر والسودان في مارس 2015. وقال البيان: «إن إثيوبيا لا تقبل توصيف البنود
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طقس (3)

دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: مصر خالية تمامًا من «كورونا» بنسبة 100%

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع دول العالم المتقدمة بها فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «لو عندنا هنخبي ليه، لو قولنا في فيروس كورونا دي حاجة تعيبنا، ولو إحنا خبينا منظمة الصحة العالمية هتخبي». وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا بنسبة 100%، لافتًا إلى لو كان هناك حالة إصابة أو 2 أو 100 حالة سيتم الإعلان عنها فورًا، موضحًا: «لمن يردد شائعات انتشار كورونا في مصر، عيب انتوا متعرفوش العيب، انتوا مستكترين علينا ستر ربنا، إحنا شعب غلبان ومش حمل وباء».
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، «الدور الأول» للعام الدراسي 2019/ 2020، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي عن بيان الصحة الفرنسية: اتخذنا اللازم.. وطلبنا إفادة رسمية

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده الحجر الصحى بمطار الغردقة لما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس الماضى، قرب منتصف الليل، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا فى رحلة سياحية لمصر، والإجراء العادى أن يكون هناك إفادة رسمية من قبل الوزارة الفرنسية، ومنذ تلك اللحظة تواصلنا مع الجانب الفرنسى وسفيرنا فى باريس للحصول على أى معلومة بهذا الشأن، وقد وردت إلينا معلومات، ظهر أمس الجمعة، تفيد بأن هذين الشخصين كانا مقيمين فى مصر مع فوج سياحى خلال الفترة من 5 فبراير وحتى تمت مغادرتهم فى 16 فبراير.
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سد- النهضة -الجديد (2)

الولايات المتحدة: لا ملء لسد النهضة قبل توقيع الاتفاق

أعربت وزراة الخارجية الأمريكية، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم. وأكدت الوزارة، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشارت وزارة الخزانه الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت تسهيلات لإعداد اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.
سامح-شكري (1)

مصر عن عدم مشاركة إثيوبيا باجتماعات سد النهضة: ملتزمون بالتفاوض

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، بيانا، بشأن ما أعلن عن عدم مشاركة إثيوبيا في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الجاري، حول سد النهضة، وذلك ردا على سؤال أحد المراسلين، إذ صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مصر ملتزمة بالمسار التفاوضي الذي ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي.
سد- النهضة -الجديد (2)

إثيوبيا: لن نشارك في الجولة الجديدة حول سد النهضة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، المزمع عقدها الخميس والجمعة المقبلين، في العاصمة الأمريكية واشنطن. وقالت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية، في بيان لها، إنها لن تشارك في المفاوضات الثلاثية التي تشمل السودان ومصر حول سد النهضة، مؤكدة أنها أخطرت وزارة الخزانة الأمريكية بأن أديس أبابا غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي. ولفت البيان إلى أن إثيوبيا لم تنه المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية.
سد-النهضة (10)

الري: اتفاق سد النهضة تنقصه كثير من التفاصيل

قال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري محمد السباعي، إن الاتفاق الذي أعلن عنه، أمس الجمعة، بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل، وأن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل، مضيفا: "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري، ونأمل في الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاثة".
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