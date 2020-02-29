إثيوبيا تواصل العناد: سنملأ سد النهضة بالتوازي مع عملية البناء

تحرير:خالد وربي ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م

سد النهضة

أعربت إثيوبيا، اليوم السبت، عما سمته «خيبة أملها» من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة، إذ أفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين، بأنَّ أديس أبابا ستواصل «عمليات بناء السد» بجانب بدء «عملية ملء البحيرة». وأضاف البيان، أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة، أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية.

وزعمت إثيوبيا، أنها -باعتبارها مالكة السد- ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير على النحو المنصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة مع مصر والسودان في مارس 2015. وقال البيان: «إن إثيوبيا لا تقبل توصيف البنود