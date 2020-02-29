ثورة عصرنا..شرطة هونج كونج تطلق الغاز على المتظاهرين

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣١ م

هونج كونج_أرشيفية

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، لتفريق مئات المحتجين المتشحين بالسواد الذين تسلح بعضهم بقنابل بنزين، أثناء تجمع حاشد في ذكرى مرور ستة أشهر على اقتحام السلطات لمحطة مترو أنفاق، حيث أُلقي القبض على متظاهرين، إذ تعد هذه أعنف اشتباكات تشهدها المدينة الواقعة تحت حكم الصين بعد فترة هدوء نسبي في أعقاب احتجاجات حاشدة مناوئة للحكومة تصاعدت حدتها في يونيو من العام الماضي. وتتزامن الأحداث الحالية مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا والتي جعلت الكثيرين من السكان يلزمون بيوتهم.

واحتشد مئات المحتجين في منطقة مونج كوك، وفي محيطها وعند محطة مترو برنس إدوارد، حيث اندلع بعض من أسوأ أحداث العنف في 31 أغسطس، حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على محتجين، مطالبين بالديمقراطية كانوا يرشقونها بالقنابل الحارقة، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وردد البعض هتافات «حرروا هونج كونج، ثورة عصرنا»،