معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال
تحرير:علي الزيني
٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
الأهلي - صن داونز
حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا.
فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
بعدها هدأت المباراة، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر الأهلي فرصة هدف التقدم، بعد عرضية أرضية من حسين الشحات في الجبهة اليمنى، استقبلها مروان محسن بكعب القدم، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
الأهلي
بعدها هدأت المباراة، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر الأهلي فرصة هدف التقدم، بعد عرضية أرضية من حسين الشحات في الجبهة اليمنى، استقبلها مروان محسن بكعب القدم، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
الأهلي بدأ الشوط الثاني ضاغطًا، وفي الدقيقة 56، نجح في تسجيل هدف التقدم، بعد مجهود فردي من علي معلول، الذي انطلق في الجبهة اليسرى، وتبادل الكرة مع جونيور أجاي، الذي وضع معلول بتمريرة سحرية منفردًا بالمرمى، ليسدد الكرة داخل الشباك.
وفي الدقيقة 65، شارك أليو بادجي بدلًا من مروان محسن، وبعد دقيقة حصل السنغالي، على ركلة جزاء، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، نفذها علي معلول بتسديدة خادعة في وسط المرمى، مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.