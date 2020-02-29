رياضة

معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م
الأهلي - صن داونز
الأهلي - صن داونز
حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
بعدها هدأت المباراة، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر الأهلي فرصة هدف التقدم، بعد عرضية أرضية من حسين الشحات في الجبهة اليمنى، استقبلها مروان محسن بكعب القدم، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الأهلي
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يوفنتوس-وإنتر ميلان (5)

رسميًا.. تأجيل قمة إنتر ويوفنتوس بسبب كورونا

تأجلت 5 مباريات في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي والتي كان مقررا لها أن تُقام بدون جماهير بسبب فيروس كورونا، لتقام المباريات عقب تأجيلها إلى 13 مايو المقبل، وذلك بعد أن أعلنت رابطة الدوري الإيطالي إقامة 5 مباريات من ضمنها دربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد. وأُجلت من قبل 4 مباريات في الدوري الإيطالي بالجولة الـ 25، هي أتالانتا وساسولو، وهيلاس فيرونا وكالياري، وإنتر ميلان وسامبدوريا، تورينو وبارما، ولم يتم تحديد موعد جديد لتلك المباريات.
محمد هيثم العيسوى

وفاة لاعب مصري في حريق فندق بالخرطوم

توفي اليوم السبت المحترف المصري محمد هيثم العيسوي، لاعب فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني بعد ساعات قليلة من نقله لمستشفى الفؤاد متأثرًا بإصابات تعرض لها جراء الحريق الذي شب في فندق "لاند أوركيد" في السوق المحلي بالخرطوم، حيث كانت تقيم بعثة الفريق لخوض إحدى مباريات الدوري السوداني. وقفز محمد هيثم العيسوي من الطابق الرابع للفندق ومعه 4 من زملائه اللاعبين وتعرضوا لإصابات متفاوتة وكانت إصابة محمد هيثم العيسوي صاحب الـ20 عامًا هي الأخطر في رأسه.
بيراميدز (1)

بيراميدز: لدينا إصرار على التتويج بالكونفدرالية

أكد عبدالله السعيد، قائد فريق بيراميدز، على جاهزية فريقه لمواجهة زاناكو الزامبي والمقرر لها عصر غدٍ، الأحد، باستاد لوساكا الوطني، في ذهاب دور الـ8 من بطولة الكونفدرالية. وقال السعيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في كامل تركيزنا لأنها مباراة كبيرة، أمامنا هدف في تلك البطولة وهو تحقيقها، لذلك لدينا الإصرار والعزيمة". وأضاف قائد فريق بيراميدز: "بالتأكيد ستكون بمبارة قوية أمام فريق معروف في أفريقيا ويمتلك الخبرة، نحتاج إلى الخروج من لوساكا بنتيجة جيدة قبل مباراة العودة".
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طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
صن داونز (1)

صن داونز: مباراة «5- 0» أصبحت من الماضي

أكد جولام فالوديا، محلل أداء فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أنهم جاهزون لأي سيناريو يخص مواجهة الأهلي أو غيره في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنهم مستعدون بشكل قوي للمباراة، علمًا بأن الأهلي يستضيف السبت المقبل فريق صن داونز في ذهاب الدور ربع نهائي. وقال جولام في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار": "المباراة التي فزنا فيها على الأهلي 5- 0 أصبحت من الماضي، لدينا مباراة مقبلة، نحن في كامل التركيز لتقديم مستوى جيد، والحارس أونيانجو يتدرب بشكل جيد، لدينا عدد من الأيام من أجل تجهيز جميع اللاعبين، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه هو ثابيلو مورينا".
الأهلي - صن داونز

الأهلي يعلن موعد فتح شباك شراء تذاكر لقاء صن داونز

أكد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تقرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير في السادسة مساء اليوم الجمعة، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي. ويستضيف الأهلي فريق صنداونز الجنوب الأفريقي، يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا. وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، فأن قيمة أسعار التذاكر جاءت على النحو التالي: 1500 جنيه لـ"V.V.I.P"، و500 جنيه لـ"V.I.P"، والدرجة الأولى 250 جنيها، والدرجة الثانية 150 جنيهًا، والثالثة 75 جنيهًا.
بيتسو موسيماني (1)

مدرب صن داونز يُلمح لإراحة أونيانجو من أجل الأهلي

كشف بيتسو موسيماني، مدرب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن جاهزية حارسه الأوغندي دينيس أونيانجو بعدما تخلص من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا. وسقط أونيانجو متأثرًا بإصابة في الدقيقة 74 خلال مواجهة تشيبا يونايتد في الدوري يوم السبت، وفشل في استكمال مجريات المباراة ليخرج مصابًا. ويلعب صن داونز مساء اليوم الأربعاء ضد بلومفونتين سلتيك في الدوري، علمًا بأن الأهلي حدد في وقت سابق يوم 29 فبراير الجاري من أجل مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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