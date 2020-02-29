معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

تحرير:علي الزيني ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٩ م

الأهلي - صن داونز

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.

بعدها هدأت المباراة، وانحصر اللاعب في وسط الملعب، دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أهدر الأهلي فرصة هدف التقدم، بعد عرضية أرضية من حسين الشحات في الجبهة اليمنى، استقبلها مروان محسن بكعب القدم، لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الأهلي