بسبب فيروس كورونا.. وفاة 8 أشخاص في إيطاليا

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٠ م

كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي، إذ قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية: إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128، شفي 50 شخصا منهم. وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.

وقالت حكومة منطقة لومبارديا، إنها ستطلب من الحكومة الإبقاء على إجراءات الوقاية من الفيروس لأسبوع إضافي على الأقل، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.وتهافت الإيطاليون على شراء الكمامات لمواجهة تفشي فيروس كوروناالمستجد، الأمر الذي أدى إلى نفاذ هذه المنتجات من صيدليات كثيرة.وجاء في موقع «فوكوس» الألماني، أن