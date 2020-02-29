رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٥ م

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.

وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أن بها 15 حالة إصابة بكورونا حتى الآن.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إنه ربما يقيد