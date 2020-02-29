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رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٥ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت أن بها 15 حالة إصابة بكورونا حتى الآن.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إنه ربما يقيد
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الولايات المتحدة: لا ملء لسد النهضة قبل توقيع الاتفاق

أعربت وزراة الخارجية الأمريكية، عن تقديرها لاستعداد مصر للتوقيع النهائى على الاتفاقية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بالأحرف الأولى فى نهاية اجتماع واشنطن اليوم. وأكدت الوزارة، فى بيان صادر اليوم، على أهمية عدم البدء فى ملء سد النهضة بدون إبرام اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان. وأشارت وزارة الخزانه الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة قدمت تسهيلات لإعداد اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناءً على الأحكام التى اقترحتها الفرق القانونية والتقنية فى مصر وإثيوبيا والسودان وبمساهمة فنية من البنك الدولى.
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ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
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أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
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رغم انتقادات الديمقراطيين.. ترامب: كورونا تحت السيطرة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، جهود وزارة الصحة بإدارته في مكافحة فيروس كورونا بـ"العمل العظيم"، مشيدا بالجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية في التعامل مع الفيروس المستجد، وذلك تزامنًا مع تحذير مسئولين في الصحة من تفشي الفيروس وانتقادات من مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي.
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ترامب: نقوم «بعمل لا يصدق» في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.
كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
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استطلاع: غالبية الأمريكيين لديهم نظرة متفائلة تجاه المرشحين الرئاسيين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن مرشحا واحدا على الأقل في انتخابات الرئاسة لهذا العام سيكون رئيسا مناسبا. وأشار الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة جالوب الأمريكية لأبحاث الرأي إلى أن 78% من الأمريكيين يرون أن هناك حالة من التفاؤل بشأن مرشحي الرئاسة وأن 66% يعتقدون أن المرشحين لديهم أفكار جيدة لحل مشكلات الوطن وأن 64% يثقون بقدرة المرشحين على التعامل مع القضايا التي تخص المواطنين.
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ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ألمانيا إلى 13 حالة

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