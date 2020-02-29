نشأت الديهي: مصر خالية تمامًا من «كورونا» بنسبة 100%

تحرير:محمد فتحي ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع دول العالم المتقدمة بها فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «لو عندنا هنخبي ليه، لو قولنا في فيروس كورونا دي حاجة تعيبنا، ولو إحنا خبينا منظمة الصحة العالمية هتخبي». وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا بنسبة 100%، لافتًا إلى لو كان هناك حالة إصابة أو 2 أو 100 حالة سيتم الإعلان عنها فورًا، موضحًا: «لمن يردد شائعات انتشار كورونا في مصر، عيب انتوا متعرفوش العيب، انتوا مستكترين علينا ستر ربنا، إحنا شعب غلبان ومش حمل وباء».

وشدد على أن الدولة المصرية تعاملت مع فيروس كورونا بإجراءات على أعلى مستوى، وقامت بواجب غير مسبوق من كافة الجهات المعنية متابعًا: «لو كان الأمر بيدي لقمت بمسألة مرددي الشائعات قانونيًا، لكونهم يثيروا البلبلة ويثيروا الرأي العام».وقالت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، إن نتيجة