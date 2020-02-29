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دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م
طقس _أرشيفية
طقس _أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا
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الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: مصر خالية تمامًا من «كورونا» بنسبة 100%

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع دول العالم المتقدمة بها فيروس كورونا المستجد، مضيفًا: «لو عندنا هنخبي ليه، لو قولنا في فيروس كورونا دي حاجة تعيبنا، ولو إحنا خبينا منظمة الصحة العالمية هتخبي». وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم السبت، أن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا بنسبة 100%، لافتًا إلى لو كان هناك حالة إصابة أو 2 أو 100 حالة سيتم الإعلان عنها فورًا، موضحًا: «لمن يردد شائعات انتشار كورونا في مصر، عيب انتوا متعرفوش العيب، انتوا مستكترين علينا ستر ربنا، إحنا شعب غلبان ومش حمل وباء».
سد-النهضة (2)

إثيوبيا تواصل العناد: سنملأ سد النهضة بالتوازي مع عملية البناء

أعربت إثيوبيا، اليوم السبت، عما سمته «خيبة أملها» من بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن مفاوضات سد النهضة، إذ أفاد بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري الإثيوبيتين، بأنَّ أديس أبابا ستواصل «عمليات بناء السد» بجانب بدء «عملية ملء البحيرة». وأضاف البيان، أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة، أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بالثانوية العامة للبعثة التعليمية المصرية في السودان، «الدور الأول» للعام الدراسي 2019/ 2020، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان. ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، وتستمر حتى الأربعاء 15 أبريل 2020.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي عن بيان الصحة الفرنسية: اتخذنا اللازم.. وطلبنا إفادة رسمية

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال تفقده الحجر الصحى بمطار الغردقة لما أعلنته وزارة الصحة الفرنسية يوم الخميس الماضى، قرب منتصف الليل، عن عدد من الحالات المصابة بالفيروس، وأن اثنين منهم كانا فى رحلة سياحية لمصر، والإجراء العادى أن يكون هناك إفادة رسمية من قبل الوزارة الفرنسية، ومنذ تلك اللحظة تواصلنا مع الجانب الفرنسى وسفيرنا فى باريس للحصول على أى معلومة بهذا الشأن، وقد وردت إلينا معلومات، ظهر أمس الجمعة، تفيد بأن هذين الشخصين كانا مقيمين فى مصر مع فوج سياحى خلال الفترة من 5 فبراير وحتى تمت مغادرتهم فى 16 فبراير.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (12)

أمطار ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وخفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية.
الشبورة-تغلق-طريق-البحيرة-وبوغاز-رشيد (1)

شبورة صباحا وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء والغردقة، شديد البرودة ليلا، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا على الجنوب، وتنشط الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (8)

أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد (درجات الحرارة)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يوم غد الأحد، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا على معظم الأنحاء، مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وبالنسبة لحالة الرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.
سحب-ورياح-شديدة-بالأقصر (2)

برودة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري، وتكون مضطربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط وجنوب سيناء والغردقة، مثيرة للأتربة بشمال الصعيد وجنوبه وحلايب وشلاتين.
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