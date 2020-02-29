دافئ نهارًا وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ٠٩:١٢ م

طقس _أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد يكون مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا