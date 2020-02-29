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«عينهم البشير».. إقالة عشرات الدبلوماسيين في السودان

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م
عمر البشير_أرشيفية
عمر البشير_أرشيفية
أعلنت «لجنة إزالة التمكين» في السودان، اليوم السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ قال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: «تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية السودانية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي». من جانبه قال طه عثمان عضو اللجنة، إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت اللجنة، بحل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر من المصارف التابعة للدولة، وأقالت أيضا مدراء ثمانية من البنوك. وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.وقالت مصادر في وقت سابق، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم
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العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
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بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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أفادت "سكاي نيوز عربية"، أن السلطات القطرية أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وكانت وزارة الصحة الكويتية، أفادت اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المعروف بـ "القاتل"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، وأكدت أن جميع الحالات المسجلة سابقا في حالة صحية جيدة ومستقرة، وفقا لما نوهت عنه وكالة "رويترز" البريطانية.
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سأظل جنديًا.. استقالة مدير السياسية الخارجية بالسيادي السوداني

قدم مدير السياسية الخارجية بالمجلس السيادي السوداني، رشاد فراج السراج، استقالته، على خلفية لقاء رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ جاء في خطاب الاستقالة: «بعد سنوات حافلة بالعطاء والبذل من أجل وطني وشعبي العظيم، أجد اليوم عسيرا ومستحيلا على نفسي الاستمرار في موقعي كمدير لإدارة السياسة الخارجية بأمانتكم الموقرة»، مضيفًا: «يتعين علي أن أخدم في حكومة يسعى رأسها للتطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الذي يحتل القدس الشريف، ويقتل أهلنا في فلسطين، ويعربد في أوطاننا العربية والإسلامية دون رادع».
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