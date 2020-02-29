«عينهم البشير».. إقالة عشرات الدبلوماسيين في السودان

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م

عمر البشير_أرشيفية

أعلنت «لجنة إزالة التمكين» في السودان، اليوم السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ قال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: «تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية السودانية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي». من جانبه قال طه عثمان عضو اللجنة، إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قامت اللجنة، بحل مجالس إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكا آخر من المصارف التابعة للدولة، وأقالت أيضا مدراء ثمانية من البنوك. وفي الشهر الماضي، صادرت اللجنة أصول الحزب الحاكم السابق.وقالت مصادر في وقت سابق، إن الحكومة السودانية والمتمردين اتفقوا على مثول المتورطين بجرائم