يبدأ اليوم..ترامب: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير، إذ جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، إذ ينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، حيث إن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان.وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الرئيس عقد اجتماعا تشاوريا ثانيا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل، إذ تشير التوقعات