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يبدأ اليوم..ترامب: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ م
ترامب_أرشيفية
ترامب_أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ اعتبارا من اليوم دون تأخير، إذ جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان». ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا لإنهاء الحرب في أفغانستان، إذ ينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية وقوات الناتو من هذا البلد خلال أربعة عشر شهرا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إن بلاده مستعدة للانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية، حيث إن انسحاب حوالي 4000 جندي أمريكي لن يؤثر على الوضع في أفغانستان.وذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن الرئيس عقد اجتماعا تشاوريا ثانيا مع المسؤولين العسكريين والقادة حول اتفاق سلام محتمل، إذ تشير التوقعات
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فيروس-كورونا (1)

بسبب فيروس كورونا.. وفاة 8 أشخاص في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم السبت، وفاة 8 أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29، في حين أثبتت الاختبارات إصابة نحو 240 شخصا آخرين بالفيروس خلال اليوم الماضي، إذ قال رئيس وكالة الحماية المدنية الإيطالية: إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 1128، شفي 50 شخصا منهم. وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (2)

ثورة عصرنا..شرطة هونج كونج تطلق الغاز على المتظاهرين

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، لتفريق مئات المحتجين المتشحين بالسواد الذين تسلح بعضهم بقنابل بنزين، أثناء تجمع حاشد في ذكرى مرور ستة أشهر على اقتحام السلطات لمحطة مترو أنفاق، حيث أُلقي القبض على متظاهرين، إذ تعد هذه أعنف اشتباكات تشهدها المدينة الواقعة تحت حكم الصين بعد فترة هدوء نسبي في أعقاب احتجاجات حاشدة مناوئة للحكومة تصاعدت حدتها في يونيو من العام الماضي. وتتزامن الأحداث الحالية مع مخاوف من انتشار فيروس كورونا والتي جعلت الكثيرين من السكان يلزمون بيوتهم.
الحرب-في- سوريا (15)

مصدر: مقتل 9 من أعضاء حزب الله وإصابة 30 في ضربات تركية بسوريا

قال قائد عسكري في التحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد إن ضربات نفذتها تركيا على شمال غرب سوريا في وقت متأخر يوم الجمعة أدت إلى مقتل تسعة من أعضاء جماعة حزب الله المدعومة من إيران وإصابة 30 آخرين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من كورونا

يلجأ الكثير من اليابانيين إلى شراء ورق الحمام، الذى أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد. وشهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء. وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
كورونا

أمريكا ترصد أول حالة كورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس. وأعربت السلطات الصحية بأمريكا عن قلقها من إمكانية حدوث إصابات جماعية بالفيروس، بحيث ينتشر خارج مناطق الحجر الصحي أو عمليات الاختلاط المعروفة مع المصابين.
ترامب يصل الهند

ترامب: الهند تشتري أسلحة أمريكية بـ3 مليارات دولار

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الهند عازمة على شراء أسلحة أمريكية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار، قائلا: "في وقت سابق من اليوم وسعنا إطار تعاوننا في مجال الدفاع، واتفقنا أن تشتري الهند أسلحة أمريكية بقيمة تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار، بما في ذلك طائرات مروحية من طراز أباتشي و إم إن – 60 إر"، موضحا: "يسرني أن أعلن أنه سيوقع ممثلونا غدا صفقات لإرسال مروحيات عسكرية إلى الهند".
ترامب في الهند

الصين وأفغانستان.. وسر زيارة دونالد ترامب للهند

اتخذت الهند استعدادات استثنائية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ العديد من الإجراءات، واستمرت الاستعدادات حتى آخر لحظة في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تم تنظيف القمامة من 22 كم من الشوارع المؤدية من المطار إلى ملعب جديد للكريكيت في العالم، وهو أكبر ملعب للكريكيت، والذي تم توسيعه وتنظيفه من القمامة وطلاؤه وإحاطته بالحواجز المعدنية، ووصل الرئيس الأمريكي صباح اليوم، الإثنين، إلى الهند في أول زيارة رسمية له إلى هذا البلد الذي أعد له استقبالا حافلا.
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