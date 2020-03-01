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الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا.. وسقوط أمطار

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وعلى شمال الصعيد يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، وعلى جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 21الإسكندرية 13 20مطروح 11 18السلوم 10 19سيوة 07 20بورسعيد
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين ، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1161)، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم (1162)، وشركة "يونس" ترخيص رقم (1008)، وشركة "الأماني سابقا" ترخيص رقم (604) شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد في 4 محافظات كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.
سكن-مصر (5)

هذا الأسبوع.. تسليم وحدات مشروع سكن مصر المرحلة الأولى

تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل، وذلك في كافة المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الأحد، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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