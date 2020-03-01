الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.

ووفقا للجنة، فقد سجلت الصين 1171 حالة شفاء من الفيروس يوم 12 فبراير الماضي، وكسر هذا الرقم حاجز الـ2000 شخص ووصل إلى 2109 حالات شفاء من المرض يوم 20 فبراير الماضي، وواصلت أرقام الشفاء اليومية ازديادها حتى وصلت لـ2885 حالة يوم 28 فبراير الماضي، حسب اللجنة.وبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من الفيروس 39 ألفا