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أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في استراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.وفي ذات السياق، أعلنت السلطات المحلية في تايلاند، اليوم، عن أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد. وكانت السلطات التايلاندية قد أعلنت، أمس السبت، وصول عدد المصابين لديها بفيروس كورونا إلى 42 حالة.من ناحية أخرى، قالت
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مهاتير محمد

مهاتير محمد: رئيس الوزراء الجديد لا تدعمه الأغلبية

قال رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، في تصريحات أوردها لصالح وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بحسب ما نشرت اليوم الأحد، إن ترشح محيي الدين ياسين رئيس حزب "برساتو" لمنصب رئيس الوزراء هو أمر غير قانوني، إذ أن ترشيح محيي الدين ياسين لمنصب رئيس الوزراء الشاغر ليس ترشيحا قانونيا لأنه لا يحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان، مضيفا أنه حصل على تأييد الأغلبية البرلمانية بإجمالي 114 صوتا، في الوقت الذي لا يتمتع فيه محيي الدين ياسين بدعم الأغلبية لكي يصبح رئيس الوزراء الجديد.
كورونا

أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
مهاتير محمد

تعيين رئيس وزراء جديد في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد

أدى السياسي القومي محيي الدين ياسين، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، اليوم الأحد، بعدما اختاره ملك البلاد خلفا لمهاتير محمد. وختمت مراسم أداء اليمين أسبوعا من الاضطرابات بدأ باستقالة مهاتير (94 عاما) في محاولة لتوطيد سلطته على ما يبدو، لكنه انتهى بتهميشه وشكواه من خيانة بعد هيمنته على السياسة الماليزية لعقود. وتعهد مهاتير بالسعي لإجراء تصويت في البرلمان للطعن في مستوى الدعم الذي يحظى به محيي الدين لكنه أقر بأنه قد يفشل. وأدى محيي الدين (72 عاما) اليمين في مراسم بالقصر الملكي أمام السلطان عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
كورونا

الدنمارك وإستونيا تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين. وقالت القناة التلفزيونية الإستونية، اليوم الخميس: "أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا، وهو وليس مواطنا من مواطنيها، وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة". وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا، مساء أمس الأربعاء قادما من إيران، وهو معزول حاليا، مضيفا: "وفقا لمعلوماتي، نحن نتحدث عن مواطن إيراني".
منظمة الصحة العالمية

367 إصابة بـ«كورونا» خارج الصين خلال 24 ساعة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 367 إصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات خارج الصين إلى 1769 حالة، وأكدت المنظمة، في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل إصابات بهذا الفيروس في 28 دولة، كما تم تسجيل 17 حالة وفاة بسببه خارج الصين، مضيفة أنه تبقى الصين أكثر الدول تضررا من انتشار فيروس "كورونا" حيث بلغ عدد الوفيات هناك 2445 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 77 ألف شخص.
فيروس-كورونا (2)

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصا

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة. وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا خطيرا جدا للعالم.
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