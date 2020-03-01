أرمينيا وإيرلندا ولوكسمبورج تسجل أول إصابة بكورونا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت دولة أرمينيا، اليوم الأحد، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المصاب مواطن أرميني عمره 29 عاما عائد من إيران، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز". من ناحية أخرى أكدت السلطات الصحية في أيرلندا، أمس السبت، أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، قائلة إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا. وذكرت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان لها، أن المريض وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد يتلقى العلاج الطبي الملائم.

وأيضا تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في لوكسمبورج، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير، مساء أمس، قائلة إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا (بلجيكا).وأضافت لينير، خلال مؤتمر صحفي، أن المريض ظهرت عليه الأعراض في بداية الأسبوع، مشيرة إلى