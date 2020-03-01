سعر الدولار اليوم الأحد 1 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.56 جنيه، ونحو 15.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك مصر إيران، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 15.65 جنيه للبيع، و15.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك عودة ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك المصري الخليجي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي الكويتي نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك إتش إس بي سي نحو 15.66 جنيه للبيع، و15.56 جنيه للشراء.وسجل سعر