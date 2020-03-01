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رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

وزارة الصحة العراقية دعت الشعب العراقي، إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا، محذرة من التجمع، إلا أن المواطنين لم يستجيبوا لهذا التحذير
تحرير:وفاء بسيوني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص
تظاهر العراقيين بالكمامات
تظاهر العراقيين بالكمامات
رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس. وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.
وبدأت أعداد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الفجر إلى ساحة التحرير من مختلف المحافظات، ونقلت حافلات متظاهرين من جنوب العراق نحو العاصمة، فقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة، جددت القوى السياسية الرئيسية رفضها منح الثقة لحكومة علاوي. التحذير من التجمعات  استبقت وزارة الصحة العراقية هذه المليونية، بدعوة
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فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
قصف-سوريا

القوات التركية تقصف مقر القيادة الروسية بشمال سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باستهدف القوات التركية، اليوم الأحد، مقر القيادة الروسية في ريف منبج بشمال سوريا، إذ قال المرصد وفقا لقناة «العربية الإخبارية»، إن القوات التركية قصفت مناطق في: «العريمة، والخالدية، والكاوكلي، واليالني، وجب الحمرا»، الخاضعة لسيطرة مجلس منبج العسكري وقوات النظام بريف منبج الغربي، ومبنى قيادة القوات الروسية ومقر لقوى الأمن الداخلي.
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
عمر-البشير (8)

«عينهم البشير».. إقالة عشرات الدبلوماسيين في السودان

أعلنت «لجنة إزالة التمكين» في السودان، اليوم السبت، أنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلتهم بإدارة الرئيس المخلوع عمر البشير، إذ قال محمد الفكي سليمان نائب رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم: «تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية السودانية، وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي». من جانبه قال طه عثمان عضو اللجنة، إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين عينهم البشير بنفسه، بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حاليا، الباقين، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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فيروس-كورونا (2)

العراق: 5 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 12 حالة، جاء ذلك بعد اكتشاف 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس، إذ قالت الوزارة في بيان لها: «إن الحالات الجديدة 4 منهم في بغداد وثلاثة في الكرخ، وواحدة في الرصافة والخامسة في محافظة بابل»، متابعة: «تبين أن نتيجة الفحوصات موجبة، وهم حاليا في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي»، مؤكدة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والملامسين لهم وحسب اللوائح الصحية العالمية.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: ارتفاع حالات الوفاة بـ«كورونا» إلى 2663 شخصا

ارتفعت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 2663 شخصا، كما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 77 ألفا و658 شخصا. وذكرت اللجنة الوطنية الصحية الصينية، أن الحصيلة ارتفعت بعد أن سجلت الصين 71 وفاة جديدة إلى جانب 508 إصابات، وفي مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، تم تسجيل 499 حالة إصابة إضافية و68 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في المقاطعة إلى 64 ألفا و786 شخصا والوفيات إلى 2563 شخصا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.
ايران وكورونا

بعد تفشيه في إيران.. كيف يحارب العراق «كورونا»؟

ازدادت المخاوف العراقية من فيروس "كورونا" بعد تفشي هذا الوباء في إيران وتأكيد إصابة أكثير من 20 حالة في إيران، توفي منهم 4 حالات جراء الإصابة بالفيروس، واليوم أعلن عن إصابة مسؤول إيراني بالفيروس المستجد، وسط مخاوف بأن يكون المرض قد انتشر في أنحاء واسعة من البلاد. وقال التلفزيون التليفزيون الإيراني إن مرتضى رحمان زادة رئيس بلدية المنطقة 13 بالعاصمة طهران، نقل إلى المستشفى مصابا بأعراض فيروس "كورونا" الجمعة. المسؤولة في وزارة الصحة الإيرانية مينو مهراز أشارت إلى أن الفيروس ربما جاء من عمال صينيين يعملون في مدينة قم وسافروا إلى الصين.
محمد توفيق علاوي

«مستقلة».. رئيس الوزراء العراقي يُعلن تشكيل الحكومة

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الأربعاء، إنه انتهى من تشكيل حكومة «مستقلة»، داعيا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على منحها الثقة، مضيفًا في خطاب بثه التلفزيون العراقي: «إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة»، واعدًا بإجراء «انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية»، داعيًا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم «أزمة الثقة تجاه كلما له صلة بالشأن السياسي»، والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه، وففًا لسكاي نيوز.
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