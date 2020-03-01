رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

وزارة الصحة العراقية دعت الشعب العراقي، إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا، محذرة من التجمع، إلا أن المواطنين لم يستجيبوا لهذا التحذير

تحرير:وفاء بسيوني ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص

تظاهر العراقيين بالكمامات

رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس. وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.

وبدأت أعداد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الفجر إلى ساحة التحرير من مختلف المحافظات، ونقلت حافلات متظاهرين من جنوب العراق نحو العاصمة، فقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة، جددت القوى السياسية الرئيسية رفضها منح الثقة لحكومة علاوي. التحذير من التجمعات استبقت وزارة الصحة العراقية هذه المليونية، بدعوة