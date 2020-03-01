رغم كورونا.. العراقيون يصرون على رفض علاوي بالأقنعة

وزارة الصحة العراقية دعت الشعب العراقي، إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا، محذرة من التجمع، إلا أن المواطنين لم يستجيبوا لهذا التحذير
رغم الحديث الجاد عن بدء انتشار فيروس كورونا في العراق فإن تفشي هذا الوباء المستجد لم يمنع خروج العراقيين في التظاهرات الاحتجاجية الرافضة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، وامتدت التظاهرات إلى مناطق جديدة دون الخوف من الفيروس.
وفي الوقت الذي يعقد فيه البرلمان العراق اليوم الأحد، جلسة استثنائية دعا إليها رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لمنح الثقة لحكومته، تستعد ساحة التحرير وسط بغداد اليوم، لمليونية كانت قد دعت إليها سابقا تنسيقيات التظاهر من أجل التأكيد على تمسك المتظاهرين بمطالبهم.
وبدأت أعداد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الفجر إلى ساحة التحرير من مختلف المحافظات، ونقلت حافلات متظاهرين من جنوب العراق نحو العاصمة، فقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة، جددت القوى السياسية الرئيسية رفضها منح الثقة لحكومة علاوي.
التحذير من التجمعات
استبقت وزارة الصحة العراقية هذه المليونية، بدعوة
وبدأت أعداد من المتظاهرين بالتوافد منذ ساعات الفجر إلى ساحة التحرير من مختلف المحافظات، ونقلت حافلات متظاهرين من جنوب العراق نحو العاصمة، فقبيل ساعات من الجلسة المرتقبة، جددت القوى السياسية الرئيسية رفضها منح الثقة لحكومة علاوي.
التحذير من التجمعات
استبقت وزارة الصحة العراقية هذه المليونية، بدعوة الشعب العراقي، إلى تطبيق إجراءات الحماية لمنع انتشار فيروس كورونا، محذرة من التجمع.
وكانت الوزارة قد أعلنت، السبت، أن العراق اكتشف خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، أربع منها في بغداد والخامسة في محافظة بابل، مما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 13 ، وأغلب الحالات المصابة في بلدان الشرق الأوسط، ومنها العراق، تعود لأشخاص زاروا إيران مؤخرا.
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وقالت الصحة في بيان لها "نوجه نداء إلى الشعب العراقي بضرورة الالتزام بالتوصيات الصادرة بمنع التجمع والتجمهر لأي سبب كان ومنها المناسبات الدينية والتجمعات والتظاهرات ومناسبات الأفراح والأحزان وغيرها، حمايةً للجميع من خطر تفشي مرض فيروس كورونا المستجدّ خصوصا بعد تسجيل عدد من الحالات في بغداد والمحافظات والعمل مستمر لمتابعة الملامسين والتأكد من خلوهم من العدوى".
وشددت على ضرورة منع التجمع، قائلة: "في الوقت الذي وقفت فيه ملاكات وزارة الصحة والبيئة المختلفة لأداء واجبها في تقديم كافة الخدمات العلاجية لجرحى المتظاهرين والقوات الأمنية منذ بدء التظاهرات في أواخر العام الماضي وحتى الوقت الحالي وفي مختلف مناطق العراق؛ تدعو الوزارة ومن منطلق المصلحة الصحية العامة كل أبناء الشعب العراقي إلى الامتناع عن التجمع في أي مكان حمايةً للمجتمع".
كما دعت جميع المراجع الدينية والمؤسسات الصحية والعلمية العالمية والإقليمية والمحلية إلى تطبيق تلك الإجراءات.
التظاهر بالأقنعة
وظهر الكثير من المتظاهرين وهم يرتدون الأقنعة الطبية الواقية بعد تسجيل العراق إصابات مؤكدة بفيروس “كورونا” في في عدة مدن منذ الإثنين الماضي، وأكدت إحدى المتظاهرات قائلة إن "كورونا لن يقف حاجزا أمام مواصلة الاحتجاجات في بغداد وبقية مناطق العراق".
ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي الوزير السابق، على اعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها.
ورغم وجود مخاوف في العراق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض بعد الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي، إلا أن الحراك لا يزال مستمرا.
واتخذ العراق العديد من الإجراءات لمواجهة "كورونا" بتعطيل الدوام الرسمي في جميع المدراس والجامعات والمؤسسات التربوية تحسبا لانتشار الفيروس.
وتضمنت القرارات الحكومية غلق المحال العامة لمدة عشرة أيام أيضا وشمل ذلك دور السينما والنوادي والمنتديات الاجتماعية للفترة من 27 فبراير وحتى السابع من مارس المقبل.
كما أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع سفر المواطنين إلى تسع دول ينتشر فيها فيروس كورونا هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، وينص القرار أيضا على حظر التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان.
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وكان الحراك الشعبي قد أجبر حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003 ، ولا يزال الحراك يقف أمام تكليف علاوي.