مهاتير محمد: رئيس الوزراء الجديد لا تدعمه الأغلبية

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٣ ص

مهاتير محمد - صورة أرشيفية

قال رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد، في تصريحات أوردها لصالح وكالة أنباء (برناما) الماليزية، بحسب ما نشرت اليوم الأحد، إن ترشح محيي الدين ياسين رئيس حزب "برساتو" لمنصب رئيس الوزراء هو أمر غير قانوني، إذ أن ترشيح محيي الدين ياسين لمنصب رئيس الوزراء الشاغر ليس ترشيحا قانونيا لأنه لا يحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان، مضيفا أنه حصل على تأييد الأغلبية البرلمانية بإجمالي 114 صوتا، في الوقت الذي لا يتمتع فيه محيي الدين ياسين بدعم الأغلبية لكي يصبح رئيس الوزراء الجديد.

وأدى السياسي القومي محيي الدين ياسين، اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، اليوم، بعدما اختاره ملك البلاد خلفا لمهاتير محمد. وختمت مراسم أداء اليمين أسبوعا من الاضطرابات بدأ باستقالة مهاتير (94 عاما) في محاولة لتوطيد سلطته على ما يبدو، لكنه انتهى بتهميشه وشكواه من خيانة بعد هيمنته على السياسة الماليزية