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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص
قطار - صورة أرشيفية
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.وقال الوزير، في تصريحات صحفية،
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين ، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1161)، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم (1162)، وشركة "يونس" ترخيص رقم (1008)، وشركة "الأماني سابقا" ترخيص رقم (604) شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد في 4 محافظات كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.
سكن-مصر (5)

هذا الأسبوع.. تسليم وحدات مشروع سكن مصر المرحلة الأولى

تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل، وذلك في كافة المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الأحد، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (2)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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قطارات إيطاليا1

خروج قطار عن القضبان بمطروح.. والسكة الحديد: لا توجد وفيات

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح، ما نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولايوجد وفيات وجاري الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات للاستعداد بالسكة.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم السبت

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم السبت، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 40 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 40 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 35 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
السكة-الحديد

إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إضافة 3 عربات مكيفة لقطاري «بورسعيد - سوهاج»، بعد تعديل تركيب القطارين أرقام "186، 185" من بورسعيد إلى سوهاج والعكس. ووفقا للتعديل، يقوم القطار رقم 186 سياحي "بورسعيد - سوهاج" من بورسعيد، غدا الإثنين، الساعة الثامنة والنصف صباحا ويصل سوهاج الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتركيب 3 عربات مكيفة إسباني و8 عربات مميزة، في حين يقوم القطار رقم 185 سياحي "سوهاج - بورسعيد"، بعد غد الثلاثاء، الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويصل بورسعيد الساعة الثانية و40 دقيقة ظهرا بنفس تركيب عربات القطار رقم 186.
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