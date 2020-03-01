السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٦ ص

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

من ناحية أخرى أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أن الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة يقدم خدمات أوروبية لجميع رواده، مشيرا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحا أن تكلفت تنفيذ خط مترو مصر الجديدة بالكامل تبلغ 97 مليار جنيه.وقال الوزير، في تصريحات صحفية،