هذا الأسبوع.. تسليم وحدات المرحلة الأولى من سكن مصر

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص

سكن مصر - صورة أرشيفية

تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل، وذلك في كل المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الأحد، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10% من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة الشروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.

وكشف عباس أن متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى لسكن مصر تخطت الـ92%، لافتا إلى أن مدينة حدائق أكتوبر جاءت فى مقدمة المدن التى شهدت نسبة تنفيذ مرتفعة، حيث تخطت نسبة التنفيذ الـ97%، بينما جاءت مدينة أكتوبر الجديدة فى المرتبة الثانية بنسبة تنفيذ 92%، وجاءت مدينة دمياط الجديدة فى المرتبة الثالثة، بنسب تنفيذ