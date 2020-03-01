هذا الأسبوع.. تسليم وحدات مشروع سكن مصر المرحلة الأولى
٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٠٨ ص
سكن مصر - صورة أرشيفية
تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل، وذلك في كافة المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الأحد، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.
وكشف عباس أن متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى لسكن مصر تخطت الـ92%، لافتا إلى أن مدينة حدائق أكتوبر جاءت فى مقدمة المدن التى شهدت نسبة تنفيذ مرتفعة، حيث تخطت نسبة التنفيذ الـ97%، بينما جاءت مدينة أكتوبر الجديدة فى المرتبة الثانية بنسبة تنفيذ 92%، وجاءت مدينة دمياط الجديدة فى المرتبة الثالثة، بنسب تنفيذ
وكشف عباس أن متوسط نسبة التنفيذ للمرحلة الأولى لسكن مصر تخطت الـ92%، لافتا إلى أن مدينة حدائق أكتوبر جاءت فى مقدمة المدن التى شهدت نسبة تنفيذ مرتفعة، حيث تخطت نسبة التنفيذ الـ97%، بينما جاءت مدينة أكتوبر الجديدة فى المرتبة الثانية بنسبة تنفيذ 92%، وجاءت مدينة دمياط الجديدة فى المرتبة الثالثة، بنسب تنفيذ %90 فيما تساوت مدينتى العبور والمنيا بنسبة 85%، وأن مدينة بدر تخطت نسبة التنفيذ بها 85%، فيما وصلت متوسط نسب التنفيذ بمدينة القاهرة الجديدة 80%، بينما غرب قنا وصلت نسب التنفيذ بها 65%، وجارى تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر فى مختلف المدن الجديدة، منهم 50 ألف وحدة تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لها.
وفي مدينة حدائق أكتوبر، أكد أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه جار تنفيذ 5 آلاف و472 وحدة بالمدينة، وبما يتعلق بمدينة المنصورة الجديدة، قال المهندس محمد رجب، أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات بمشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 85%، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لـ3024 وحدة (126 عمارة) بالمشروع.
وفيما يتعلق بالمرافق والطرق، أكد رجب، أنه تم تنفيذ الفرمة الترابية للطرق بنسبة 95%، وجارٍ تنفيذ الطريق الشرقى المؤدى إلى الكورنيش (عمل طبقة سن، والتجهيز لعمل طبقة الأسفلت)، وجارٍ تنفيذ شبكات الصرف الصحى، حيث تم تركيب نحو 7 كم مواسير، وبلغت نسبة الإنجاز 30%، موضحا أنه جارٍ تنفيذ أعمال سور الجامعة المقرر إنشاؤها بالمدينة على مساحة نحو 70 فدانا.