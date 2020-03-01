انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

المرحلة الثانية تنطلق في أبريل وتشمل 12 محافظة هي: مطروح، دمياط، بورسعيد ، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، المنوفية

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد في 4 محافظات كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

ولفت مجاهد إلى أنه تم وجاري تدريب 5 الآف و381 فردا من الفرق الطبية المشاركة في المبادرة وذلك منذ 23 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت اليوم بـ4 محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، ليتم اطلاقها تباعا في باقي المحافظات، وتم تخصيص 121 مركز إحالة لفيروس