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انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في 4 محافظات

المرحلة الثانية تنطلق في أبريل وتشمل 12 محافظة هي: مطروح، دمياط، بورسعيد ، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسيوط، سوهاج، كفر الشيخ، المنوفية
٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، وذلك بداية من اليوم الأحد في 4 محافظات كمرحلة أولى. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة تستهدف للكشف المبكر عن الاصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.
ولفت مجاهد إلى أنه تم وجاري تدريب 5 الآف و381 فردا من الفرق الطبية المشاركة في المبادرة وذلك منذ 23 فبراير الماضي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة انطلقت اليوم بـ4 محافظات تشمل القاهرة، والإسكندرية، والفيوم، والقليوبية، ليتم اطلاقها تباعا في باقي المحافظات، وتم تخصيص 121 مركز إحالة  لفيروس
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين ، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1161)، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم (1162)، وشركة "يونس" ترخيص رقم (1008)، وشركة "الأماني سابقا" ترخيص رقم (604) شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.
سكن-مصر (5)

هذا الأسبوع.. تسليم وحدات مشروع سكن مصر المرحلة الأولى

تبدأ وزارة الإسكان، تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع سكن مصر، بالمدن الجديدة، اعتبارا من الأسبوع الأول من الشهر الجارى وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل، وذلك في كافة المدن التي شملتها المرحلة الأولى لمشروع سكن مصر. وأكد الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان، في بيان له، اليوم الأحد، أن دفعة التعاقد والاستلام، هي دفعة واحدة وليس دفعتين، وتمثل 10من قيمة الوحدة، ثم بعد ذلك يتم سداد الأقساط الربع سنوية، كما هو محدد بكراسة شروط التي من خلالها تم حجز الوحدات.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (2)

الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، وتنتشر الشبورة صباحا والرياح معتدلة، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود البلاد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برقية تعزية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما أوفد السيسي، العميد شريف أحمد رشدي حسن، للتعزية في وفاة راجية محمود عمر مكرم، حفيدة الزعيم عمر مكرم، وإبلاغ أسرتها خالص تعازيه ومواساته.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي ورئيس مجلس نواب تشيلي يبحثان مكافحة الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إيفان فلوريس رئيس مجلس النواب الشيلي، بحضور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوفد البرلماني الشيلي، طالبا نقل تحياته إلى الرئيس سيباستيان بينيرا، ومؤكدا الاعتزاز بالعمق التاريخي للعلاقات الودية بين البلدين، معربا عن التطلع لتطوير العلاقات بين مصر وشيلي في مختلف المجالات وتفعيل أطر التعاون القائمة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات البرلمانية، إلى جانب الصعيدين الاقتصادي والتجاري، فضلا عن تعظيم الاستفادة بما يتمتع به البلدان من إمكانات.
السيسي (5)

قرض بـ40 مليون دينار.. السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 508 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018. وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 24 فبراير 2019. كما أصدر السيسي، قراران جمهوريان رقم 59 و60 لسنة 2020، بتخصيص أراضي مملوكة للدولة بمحافظتي قنا والمنيا لصالح وزارة الكهرباء لاستخدامها في إقامة محطتي محولات كهربائية.
السيسي (5)

السيسي يوافق على زيادة منحة عيادات مستشفى الأطفال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (1) من الخطابات المتبادلة بين الدولتين والموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من 1.650 مليار ين ياباني لتكون 1.983 مليار ين ياباني، والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019، وتم نشر القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس.
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