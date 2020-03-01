كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.

وأوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 1.45%، إلى مستوى 13008 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بقيمة 28.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند