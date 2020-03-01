إيقاف نشاط 4 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ ص

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلاً عن رفع الإيقاف عن شركتين ، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات الأربع التي تم إيقاف نشاطها هي: شركة "سيف العرب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1161)، وشركة "شبة الجزيرة السعودية ترخيص رقم (1162)، وشركة "يونس" ترخيص رقم (1008)، وشركة "الأماني سابقا" ترخيص رقم (604) شركات، وذلك لحين توفيق الأوضاع.

وأوضح سعفان، في بيان له، اليوم الأحد، أن الشركتين التي تم رفع إيقافهما هما: شركة "أصدقاء الخليج" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (1212)، وشركة "المحور" ترخيص رقم (897) شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.وأشار إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من