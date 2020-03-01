السعيد: 2 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للفيوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م

وزيرة التخطيط

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور احمد الأنصارى محافظ الفيوم، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.

ووفقاً لخطة المواطن لمحافظة الفيوم قالت السعيد إن اجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة العام الحالي 2019-2020 بلغت نحو 2.05 مليار جنيه موجهة لعدد 173 مشروعاً تنموياً في قطاعات الإسكان والتنمية المحلية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والري.وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في إطار حصاد