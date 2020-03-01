سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السعيد: 2 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للفيوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٠ م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور احمد الأنصارى محافظ الفيوم، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
ووفقاً لخطة المواطن لمحافظة الفيوم قالت السعيد إن اجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة العام الحالي 2019-2020 بلغت نحو 2.05 مليار جنيه موجهة لعدد 173 مشروعاً تنموياً في قطاعات الإسكان والتنمية المحلية، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والري.وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في إطار حصاد
اقرأ المزيد
خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقطاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

وزيرة التخطيط: تخصيص 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتماد الوزارة على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017/2018، لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق التنمية في تلك القرى والمحافظات. وأضافت السعيد خلال كلمتها، بورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، أن العام المالي 2018-2019، شهد توجيه استثمارات نحو 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع في محافظات سوهاج، بني سويف، المنيا أسيوط، أسوان.
البورصة

إجراءات جديدة من الرقابة المالية لحماية البورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ. وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهي 10% من أسهم الشركة.
بورصة (2)

كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

انطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 خلال أسابيع

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتي تأتي متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التي سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لها خلال أسابيع قليلة.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

السعيد: حريصون على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل لمناقشة المستهدفات الرقمية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك فى إطار التأكيد على النهج التشاركي الذي اتبعته وزارة التخطيط منذ اليوم الأول في تحديث رؤية مصر 2030، حضر ورشة العمل التى أقيمت على مدار يومين، خبراء متخصصين في مجالات الحوكمة والبيئة والاجتماع. وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من الرؤية قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

42 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الزراعة والري

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري وذلك لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة الموارد المائية والري للعام المالى 20/2021. وفي بداية اللقاء أشارت السعيد إلى أهمية قضية المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مجال ترشيد المياه، ودعم وتأهيل الترع، وعملية الري على مستوى المحافظات المختلفة، مؤكدة أن قطاع الري له أولوية في توجيه الاستثمارات، وأن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستشهد زيادة في استثمارات قطاع الري.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]