وزيرة التخطيط: تخصيص 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتماد الوزارة على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017/2018، لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق التنمية في تلك القرى والمحافظات. وأضافت السعيد خلال كلمتها، بورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، أن العام المالي 2018-2019، شهد توجيه استثمارات نحو 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع في محافظات سوهاج، بني سويف، المنيا أسيوط، أسوان.

ولفتت السعيد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، كما تم بالفعل استهداف 143 قرية في العام المالي الجاري، ليبلغ اجمالي القرى المستهدفة في إطار مبادرة حياة كريمة بنهاية عام 2020-2021 نحو 270 قرية.وأكدت وزيرة التخطيط حرص الدولة على تنسيق الأدوار وتكاملها بين