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وزيرة التخطيط: تخصيص 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اعتماد الوزارة على نتائج بحث الدخل والإنفاق وخريطة الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017/2018، لتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف تحقيق التنمية في تلك القرى والمحافظات. وأضافت السعيد خلال كلمتها، بورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، أن العام المالي 2018-2019، شهد توجيه استثمارات نحو 944 مليون جنيه لـ 202 مشروع في محافظات سوهاج، بني سويف، المنيا أسيوط، أسوان.
ولفتت السعيد إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 102 مشروع في 68 قرية استفاد منها نحو 1.3 مليون مواطن، كما تم بالفعل استهداف 143 قرية في العام المالي الجاري، ليبلغ اجمالي القرى المستهدفة في إطار مبادرة حياة كريمة بنهاية عام 2020-2021 نحو 270 قرية.وأكدت وزيرة التخطيط حرص الدولة على تنسيق الأدوار وتكاملها بين
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خسائر-البورصة

بعد هبوطها الحاد.. إيقاف التداول بالبورصة 30 دقيقة

أوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. وهبط المؤشر الأوسع نطاقا "إى جي إكس 100"، بنسبة 5.2% خاسرًا نحو 68 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1243 نقطة، كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمتنتصف تعاملات اليوم بنسبة 6.14%، بما يعادل 798 نقطة ليصل إلى مستوى 12210 نقطاط، في الوقت الذى هبط فيه المؤشر الثانوي "إى جي إكس 70" متساوي الأوزان، بنسبة 6.33%، بما يعادل 76.5 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 1132 نقطة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 2 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للفيوم

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور احمد الأنصارى محافظ الفيوم، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
البورصة

إجراءات جديدة من الرقابة المالية لحماية البورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ. وأصدرت الهيئة إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوحة وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شراؤها للنسبة المقررة قانونًا وهي 10% من أسهم الشركة.
بورصة (2)

كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: 2 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجهة للفيوم

افتتحت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول رؤية مصر 2030 المحدثة وتوطين أهدافها الاستراتيجية، بمحافظة الفيوم وذلك بحضور احمد الأنصارى محافظ الفيوم، وريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمهندس سامي عريقات، ممثل إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلى 14 محافظة هى بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الغربية، الدقهلية، المنوفية، قنا، الأقصر، أسوان، الجيزة، القليوبية، القاهرة والفيوم من المعنيين بملفات التخطيط والتنمية المستدامة والاستثمارات والمشروعات والمتابعة والتقييم.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
وزيرة التخطيط فى مؤتمر الاستثمار الثالث

انطلاق الحوار المجتمعى لرؤية مصر 2030 خلال أسابيع

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين. وخلال اللقاء أوضحت السعيد، أن رؤية مصر 2030 تعد من أهم الملفات التى تعمل عليها وزارة التخطيط، والتي تأتي متناسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063، مشيرة إلى التحديات والتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية التي تحدث من فترة لأخرى مما يتطلب مراجعة وتحديث للرؤية؛ التي سيتم إطلاق الحوار المجتمعي لها خلال أسابيع قليلة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

143 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال عام 2019-2020

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك المركزي ورشة عمل للتنسيق بشأن مبادرة حياة كريمة وذلك بمشاركة ممثلي المسئولية الاجتماعية بالبنوك. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الورشة جاءت ضمن جهود الوزارة لدمج البعد الاجتماعي في خطط التنمية المستدامة وتحقيق العدالة المكانية، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت السعيد، أن وزارة التخطيط قامت بتنفيذ أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد مبادرة حياة كريمة وذلك من حيث تصميم بطاقة احتياجات تنموية لكل قرية.
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