سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: غدا الطقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٨ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنتشر الشبورة صباحا كما تظهر الشوائب العالقة نهارا على بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى والرياح معتدلة، فيما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشمالية والشرقية ووسط سيناء وتكون الرياح معتدلة، ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد وتنتشر الشبورة صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون على جنوب الصعيد مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.8 متر، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 21شبين الكوم 11 21طنطا 10 21دمنهور 11 20الإسكندرية 12 20بلطيم
اقرأ المزيد
كورونا 7

هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]