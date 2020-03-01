جريمة

الداخلية تنظم فعاليات لطلبة المدارس

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نفذت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامجا يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن. واستقبلت الجهات التابعة لمديريات أمن (الفيوم، أسيوط، دمياط، المنوفية) عددا من طلبة المدارس تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال (الحماية المدنية والمرور والنجدة) وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر.
وفى ذات السياق، زار عدد من طلبة إحدى المدارس بزيارة قسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة وما يقومون به من مهام لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.ومن ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (دمياط، أسيوط) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة
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ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
حملة-امنية

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
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سقوط -اسانسير

إنقاذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد بالظاهر

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة، فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة باحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر، وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، إذ تم تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدوياً، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.
وحدة-ترخيص-مرور (2)

مجمع مرور القاهرة الجديدة يفتح أبوابه أمام المواطنين

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية، يفتح مجمع تراخيص القاهرة الجديدة أبوابه أمام المواطنين، اليوم السبت، والذي يم وحدات مرور (القاهرة الجديدة، مدينة نصر، مصر الجديدة)؛ تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وستكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الثالثة مساء.
بانجو (3)

ضبط 650 كيلو بانجو بحوزة عنصرين إجراميين في السويس

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية فى مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها، وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمان فى ذلك سيارتين وأمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى وهما عاطل له معلومات جنائية وسائق.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

خناقة بعد درس خصوصي.. كواليس فيديو «راجح الجيزة»

مقطع فيديو قصير تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وشهد رواجا عبر منصات السوشيال ميديا لاسيما (فيسبوك - تويتر) تحت عنوان (عايز حقى من البلطجية.. راجح جديد فى الجيزة) يُظهر اعتداء مجموعة من الصبية على آخر بواسطة أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته برجروح متفرقة بالجسم، وذلك عقب انتهاء حضورهم "درس خصوصي" بأحد المراكز التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط مطالبات بسرعة ضبط هؤلاء الأشخاص وإحالتهم إلى النيابة العامة تحقيقا لمبدأ الردع العام الذي تتبناه وزارة الداخلية.
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