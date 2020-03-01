الداخلية تنظم فعاليات لطلبة المدارس

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

وزارة الداخلية

نفذت مختلف قطاعات وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية برنامجا يتضمن تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن. واستقبلت الجهات التابعة لمديريات أمن (الفيوم، أسيوط، دمياط، المنوفية) عددا من طلبة المدارس تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال (الحماية المدنية والمرور والنجدة) وما يقومون به من مهام لحماية أرواح المواطنين من المخاطر.

وفى ذات السياق، زار عدد من طلبة إحدى المدارس بزيارة قسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة وما يقومون به من مهام لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.ومن ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (دمياط، أسيوط) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة

وفى ذات السياق، زار عدد من طلبة إحدى المدارس بزيارة قسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء، تعرفوا خلالها على طبيعة عمل رجال الشرطة وما يقومون به من مهام لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.



ومن ناحية أخرى قام عدد من ضباط وأفراد مديريات أمن (دمياط، أسيوط) بزيارة عدد من المدارس، وتوزيع بعض الهدايا على الطلبة بينها كتاب توعوى للأطفال (كلنا واحد – إرسم لون) والذى يتضمن بعض المعلومات الشرطية المتعلقة بالأمن والسلامة بمحتوى جاذب وبأسلوب مبسط يتوافق مع مراحلهم العمرية.



كما قام وفد من إدارتى الحماية المدنية والمرور بمديريتى أمن أسيوط وجنوب سيناء بعقد ندوة تثقيفية ببعض المدراس للتعرف على دور إدارتى الحماية المدنية والمرور، وتم توزيع كتيبات وملصقات على الطلاب تتضمن شرح مبسط للوقاية من أخطار الحريق وتعرض الإرشادات المرورية.



