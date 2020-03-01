3 أوقات نشعر فيها بالجوع.. ما الحل؟

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م

تخسيس

تناول الطعام الصحي من أهم الطرق الأساسية، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت نشعر بالجوع في منتصف اليوم، إذن ما العمل؟ كشف خبراء التغذية عن ثلاث مفاتيح أساسية، يمكنك من خلالها التوقف عن الإفراط في تناول الطعام، بعد استهلاك وجبة الإفطار، على سبيل المثال بدلًا من استهلاك الكيك أو المافين، عليك باختيار سناك صحي، كما يجب أن تحتوي الوجبة الخفيفة على 100 - 200 سعر فقط، و5 - 10 جرام من البروتين، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".

إذا كنت من الذين لا يمكنهم تجنب تناول الطعام، حتى موعد وجبة الغداء، عليك بالتفكير في طرق صحية، للتغلب على الشعور بالجوع، بدون زيادة في الوزن، وفيما يلي بعض الأوقات، التي تشعر فيها بالجوع: بعد وجبة الإفطار إذا تناولت وجبة الإفطار في 7.30 أو 8 صباحًا، وبعد ذلك شعرت بالجوع خلال ساعة من الإفطار، عليك بالتفكير