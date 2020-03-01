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3 أوقات نشعر فيها بالجوع.. ما الحل؟

تحرير:إسراء سليمان ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٣٠ م
تخسيس
تخسيس
تناول الطعام الصحي من أهم الطرق الأساسية، للحفاظ على صحة الجسم وتجنب زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وفي نفس الوقت نشعر بالجوع في منتصف اليوم، إذن ما العمل؟ كشف خبراء التغذية عن ثلاث مفاتيح أساسية، يمكنك من خلالها التوقف عن الإفراط في تناول الطعام، بعد استهلاك وجبة الإفطار، على سبيل المثال بدلًا من استهلاك الكيك أو المافين، عليك باختيار سناك صحي، كما يجب أن تحتوي الوجبة الخفيفة على 100 - 200 سعر فقط، و5 - 10 جرام من البروتين، وذلك نقلًا عن الموقع البريطاني "dailymail".
إذا كنت من الذين لا يمكنهم تجنب تناول الطعام، حتى موعد وجبة الغداء، عليك بالتفكير في طرق صحية، للتغلب على الشعور بالجوع، بدون زيادة في الوزن، وفيما يلي بعض الأوقات، التي تشعر فيها بالجوع: بعد وجبة الإفطار إذا تناولت وجبة الإفطار في 7.30 أو 8 صباحًا، وبعد ذلك شعرت بالجوع خلال ساعة من الإفطار، عليك بالتفكير
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كوكيز

لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
فطار صحي

مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
وجبة-الإفطار-لفقدان الوزن

لفقدان الوزن.. تجنب عادات تفعلها في الصباح

فقدان الوزن والرشاقة من الأشياء التي أصبحت تطاردنا، وعند مقارنة أجسامنا مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، يؤدي ذلك إلى الشعور بالاكتئاب والإحباط، لذا نبحث دائمًا عن أنظمة غذائية صحية، تساعدنا على فقد الكيلو جرامات في فترة قصيرة، بما في ذلك، نظام الكيتو الذي حظى بشهرة كبيرة في الأونة الأخيرة، من ناحية أخرى، وضح خبراء التغذية وجود عادات يومية نمارسها في الصباح، وتؤدي إلى زيادة مؤكدة بالوزن، مثل عدم شرب ماء، أو تناول وجبات سريعة، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "boldsky".
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المكسرات طعام صحي.. ويساعد على فقدان الوزن

التخلص من الكيلو جرامات الزائدة من الأمور الصحية، التي يجب وضعها في الاعتبار دائمًا، بجانب الحصول على جسم رشيق ومثالي، وبالتالي توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل الكيتو والبحر المتوسط، كما أن المكسرات من الخيارات المثالية، لأنها غنية بعناصر غذائية هامة يتطلبها الجسم، وتحفز من فقدان الدهون المزعجة، على سبيل المثال عين الجمل، مصدر غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، واللوز غني بالبروتين، أما البلح، فيمد الجسم بالحديد، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "timesofindia".
كوكيز

لحرق الدهون في الصباح.. تناول كوكيز جوز الهند

نبحث دائمًا عن وجبة فطار مختلفة، للمساعدة في تناول العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ونحرص على إدراج الفواكه والخضراوات المهمة، للحصول على الفيتامينات والمعادن، ومن أفضل الخيارات الصحية التي تساعدك على حرق مزيد من الدهون بالصباح "كوكيز جوز الهند"، ويرجع ذلك إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية محددة، تمنحك القيمة الغذائية، التي ترغب بها، فهو غني بالألياف الغذائية والبروتين والدهون الصحية، والقليل من الكربوهيدرات، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "dailyhealthpost".
فطار صحي

مفاجأة.. وجبة فطار كبيرة = فقدان أسرع للوزن

أصبح فقدان الوزن والرشاقة بمثابة هوس لدى العديد من الأشخاص، فالجميع يبحث عن أسهل الطرق للوصول إلى وزن مثالي، بدون بذل مجهود أو الشعور بآلام الجوع، ومن أكثر الحلول المستخدمة، اتباع نظام غذائي صحي مثل النظام النباتي والكيتو، لكن توجد بعض الحيل البسيطة، التي يمكن أن تكون فعالة، وتساعدك على فقد الكثير، على سبيل المثال وجبة كبيرة في الإفطار غنية بالعناصر الغذائية المتطلبة لبناء صحي للجسم، تغنيك عن اتباع أنظمة غذائية، غير فعالة مع طبيعة جسمك، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
صدور-فراخ

صدور الدجاج تساعد في فقدان الوزن والنوم الصحي

جميعنا نحب تناول الدجاج، ويعتبر من أكثر الأطعمة الشائعة في البيوت العربية، بمختلف أشكاله، ولكن هل تعرف أن صدور الدجاج، غنية بالعناصر الغذائية الهامة؟ تحتوي عى معدلات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، إضافة إلى الكالسيوم والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم، كما أنها غنية بـ الزنك والسيلنيوم وفيتايمن C، B3، B12، وبجانب القيمة الغذائية العالية، تتميز بفوائد صحية، كفقدان الوزن، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "boldsky".
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