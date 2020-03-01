الشريف: الإسكندرية عانت من المشكلات ونسعى لحلها

تحرير:محمد مجلي ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، إن الإسكندرية من المحافظات الهامة التي عانت لعدة سنوات وبها الكثير من المشكلات ويجب أن يتعاون الجميع من النواب والتنفيذيين وكافة الجهات لحلها ووضع منظومة متكاملة للنهوض بها. وأضاف الشريف: "نسعى للوصول إلى حلول عاجلة ومستدامة لأهم المشكلات التي تصب في صالح الإسكندرية"، وذلك خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة ومسؤولي التعليم والصحة والطرق والرصف واستمع للمشاكل والمقترحات اهمها مشكلات غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال وكثافة الفصول ومشكلات الطرق والرصف.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إلزام كافة مقاولي الرصف المتعاقد معهم لإصلاح كافة عيوب الرصف التي ظهرت خلال موسم الشتاء على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه على أتم استعداد للتعاون وتقديم كافة التسهيلات.وعن ملف التعليم، قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم إنشاء عدة مدارس خلال الفترة السابقة لتقليل