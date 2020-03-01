رأي

مقالات

كاريكاتير

وهَنَ العظمُ منهم واشتعلتْ رؤوسهم شيبًا

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
كبار السن - تعبيرية
كبار السن - تعبيرية
نعم.. وهن العظم منهم واشتعل الرأس شيبا.. إنهم كبار السن.. الأب والأم والجد والجدة وسواهم من ذوي القرابة والقربى.. يشغلني البحث عن أشواقهم وعذوبتهم وعذاباتهم فيما تبقى لهم من العمر.. كثيرا ما يأنس القلب معهم ليستقطر رحيق تجاربهم.. ويستدعي من رؤاهم ما يعين.. ومن جدلياتهم مع الأيام الخالية ما يضيء اللحظة الراهنة في حياة الأجيال الجديدة المتحركة على الساحة لا سيما الشباب.. والسياق يستحضر الحكمة البالغة والبليغة «أواه لو عرف الشباب.. وآه لو قدر المشيب» كبار السن هم كبار المقام.. عركوا الحياة وغالبوها.. هزمتهم وهزموها.. أتعبتهم وأتعبوها.. تبادلوا معها الحوار.. وجادلوها بشكل أو بآخر..
ضمتني جلسة مع ثلة منهم.. شفافية روح.. وصفاء رؤية.. وانشراح صدر.. وبراءة قلب.. و«طولة بال».. ونظرة ليس فيها مآرب ظاهرة أو باطنة.. لكن استوقفتني ومضة..  قل هي فضفضة.. قل هي همهمة ممن كان فارسا.. قل هي صهيل لصاحب جواد تعارك مع الأيام.. قل هي باقة من الشجن الشفيف.. قل هي رجاء مغلف بالعزة
اقرأ المزيد
مقال-أسامة-خليل

أسامة خليل يكتب: فضيحة السوبر تكشف لماذا تكره الدولة العميقة الزمالك؟ وتعشق الأهلى

لم أفهم معنى مصطلح «الدولة العميقة» الذي ظل الإعلام يتداوله طوال السنوات العشر الأخيرة التي أعقبت ثورة يناير حتى تجسد أمامي، وظهر بوجهه القبيح، وتحدث إلينا في الإعلام، وفرض نفسه متجاوزًا حقائق وثوابت وإنجازات ترفع صاحبها إلى السحاب، وتضعه في مصاف الأبطال الخارقين أو على أقل تقدير الأبطال، مجرد أبطال. فمصر -أو بالأدق الدولة العميقة- التي عاشت سنوات طويلة على أن هناك بطلا وحيدًا لا يجرؤ أحد على منافسته، ويعذب ويسحق ويشهر بأي مسئول أو إعلامي أو صحفي ينتقده أو يلقي كلمة تفتح ثقبًا في جدار الحماية الذي تصونه وتذود عنه في الحق والباطل، فهو يفعل ولا يفعل به، يضرب ولا يضرب، يهين ولا يهان، يرتكب الخطأ؛ فيصير هو القاعدة، يفوز ببطولة؛ فتقام له الأفراح والليالي الملاح، بينما يحقق غيره نفس ما يحققه؛ فتتحول مصر إلى مأتم وجنازة للندب ولطم الخدود على خسارة البطل.
جثة (5)

يا من طوعت لك نفسك قتل أخيك..

لماذا لا يزال ابنا آدم -الرمزان الأوليان- يتقاتلان؟!.. يحقد أحدهما على الآخر الذي طوعت له نفسه قتل أخيه، هذا الذي لم يبسط له يده ليقتله، خشية أن يكون من الظالمين، وخوفا من رب العالمين؟
القاهرة-ليلاً

ثنائيات من النفس الأمارة بالتأمل

(1) غواية وهداية أغوته الدنيا في اللحظة التي كاد يقبل فيها على الدين إقبالا عقليا لا نقليا.. راودته عن نفسه فكان يستجيب إلا قليلا.. تقاذفته الأيام فكان يسبح على شواطئها.. تبادلته الليالي فكان ابن الليل.. يرتدي الأقنعة فيختفي ولا يكاد يبين.. مضى قطار العمر عشرات المحطات.. ويمم عمره شطر النصف الآخر.. وأعلنت شمس العمر احمرارها فأسدلت خيوطها صفراء.. لاحت أمامه علامة (انتباه).. فتنبه وانتبه..
الخطيب (2)

أسامة خليل يكتب: أرجوكم.. لا تظلموا الخطيب

لم تدهشني أو تستوقفني الزوبعة التي أثارتها جماهير الأهلي، والهجوم على الكابتن محمود الخطيب، واتهامه بالتفريط في حق الأهلي بسبب بيانه الأخير الذي أعلن فيه تراجعه عن تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي (الكاف) ضد الأحداث التي تعرض لها الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام فريق الهلال السوداني، وتقديم أسمى آيات الشكر والعرفان للسلطات السودانية على حمايتها لأعضاء البعثة (وهو شكر في محله).
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]