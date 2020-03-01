قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م

مصلحة السجون

وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة سجون وادى النطرون؛ لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية واستمراراً لتفعيل إجراءات الطب الوقائى فقد تم توجيه قافلة طبية إلى سجن بورسعيد العمومي، وتم سحب عينات من نزلاء السجن كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى".

كما تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء (سجن القطا الجديد) ضد مرض الإلتهاب السحائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية؛ لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.من ناحية أخرى، نفذت

كما تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء (سجن القطا الجديد) ضد مرض الإلتهاب السحائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.



وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية؛ لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.



من ناحية أخرى، نفذت مختلف قطاعات وزارة الداخلية برنامجا يتضمن (تنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة) لبعض الجهات الشرطية التابعة للمديريات (النجدة – المرور – الحماية المدنية) حتى يتعرف الطلاب على الدور الذى تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق رسالة الأمن.



