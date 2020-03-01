جريمة

قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء السجون

٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٤ م
مصلحة السجون
مصلحة السجون
وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى منطقة سجون وادى النطرون؛ لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية واستمراراً لتفعيل إجراءات الطب الوقائى فقد تم توجيه قافلة طبية إلى سجن بورسعيد العمومي، وتم سحب عينات من نزلاء السجن كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى".
كما تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء (سجن القطا الجديد) ضد مرض الإلتهاب السحائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية؛ لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.من ناحية أخرى، نفذت
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ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
كمين-شرطة

القبض على عاطلين احترفا تثبيت قائدي الدراجات وسرقتهم

ألقى ضباط مبحث بلبيس بمديرية أمن الشرقية القبض على شخصين عقب قيامهما بسرقة دراجة نارية كرهاً عن قائدها إذ تبلغ لمركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحماد) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" باستيقافه أثناء قيادته دراجته النارية بدون لوحات معدنية بطريق (أبوحماد - بلبيس) واستوليا منه على (دراجته النارية، هاتفه المحمول، حافظة نقوده وبداخلها مبلغ 6900 جنيه) كرهاً عنه عقب قيام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وهربا.
حملة-امنية

بالأرقام.. جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في يوم

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها ضبط 1376 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإاجتماعية السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
مخدر-الحشيش (2)

ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
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مصنع-اعلاف

شرطة البيئة تضبط 341 طن أعلاف وأسمدة مجهولة المصدر

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى والطب البيطري، أمكن ضبط 3 مصانع أعلاف وأسمدة و5 محلات جزارة بينها "مرخص، منتهى الترخيص، بدون ترخيص" بنطاق مديريتى أمن المنوفية والقليوبية بمضبوطات وزنت 341 طن أعلاف وأسمدة وخامات إنتاج مجهولة المصدر.
افتتاح قسم شرطة ثالث أكتوبر -2

قطاع حقوق الإنسان يتفقد مواقع شرطية في الغربية

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عددا من أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الغربية؛ للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
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ضبط طن دواجن ولحوم فاسدة في الإسكندرية

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي، بأحد المنافذ الخاصة بدون ترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي الجمرك وسط المحافظة، صباح اليوم الخميس. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام أحد الأشخاص بإدارة منفذ لحوم ودواجن بدون ترخيص وأن اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي.
السجون (1)

الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجن القطا

وجه قطاع السجون قافلة طبية (ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية) إلى منطقة سجون القطا بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم، وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية. كما تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائى للكشف المُبكر عن "فيروس سى" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
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