فقط بالإسماعيلية.. «تصدير علم مصر» مع أول شحنة برتقال لأوروبا
تحرير:محمد مصباح
٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
شحنة برتقال
أطلق مصدرون بالإسماعيلية، أول مبادرة وطنية من نوعها تحمل شعار" تصدير علم مصر للعالم" فى بداية موسم تصدير البرتقال بهدف رفع علم مصر فى العالم وتأكيد شعار زرع وغنتاج وصنع فى مصر.
وقال عصام دياب عضو اتحاد المصدرين المصريين وصاحب المبادرة، إنه تم تدشين المبادرة بأكبر مجمع تصديرى بالإسماعيلية، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بـ10 آلاف علم تم وضعهم داخل كراتين البرتقال التى سيتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى أعلى البرتقال فى كل كرتونة.
وأكد دياب، أنه بمجرد فتح المستورد الكرتونة فى أى دولة فى العالم يجد علم مصر ويحتفظ به أو يرفعه فى الجزء المخصص لبيع البرتقال أو المنتج المصرى ليشاهده المستهلك الأوروبى أو أى مستهلك فى العالم.وعن فكرة المبادرة والهدف منها، قال دياب، إن قناعته هو وزملاؤه المصدرين بأن الطريق الحقيقى لإصلاح الاقتصاد المصرى
وأكد دياب، أنه بمجرد فتح المستورد الكرتونة فى أى دولة فى العالم يجد علم مصر ويحتفظ به أو يرفعه فى الجزء المخصص لبيع البرتقال أو المنتج المصرى ليشاهده المستهلك الأوروبى أو أى مستهلك فى العالم.
وعن فكرة المبادرة والهدف منها، قال دياب، إن قناعته هو وزملاؤه المصدرين بأن الطريق الحقيقى لإصلاح الاقتصاد المصرى هو التصدير فقط والذى يؤدى إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات والدولار بالبنك المركزى وبالتالى انخفاض الأسعار.
وكشف دياب، عن تصنيع 100 ألف علم مصرى من الحجم الصغير كمرحلة أولى فى موسم تصدير البرتقال يتم تقديمها كهدايا داخل كراتين التصدير تأكيدا على أن جودة المنتجات والزراعات المصرية وخلوها من المبيدات.
وأوضح دياب، أن حجم التصدير من موسم البرتقال فى مصر يبلغ نحو مليار دولار خلال 6 أشهر فقط وهو ما يعنى 20% من دخل قناة السويس، لافتا إلى أن مصر حصلت على المركز الأول على مستوى العالم فى تصدير البرتقال داعيا كل المصدريين المصريين إلى التفاعل مع المبادرة ووضع علم مصر ضمن شحنات التصدير.