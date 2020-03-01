فقط بالإسماعيلية.. «تصدير علم مصر» مع أول شحنة برتقال لأوروبا

تحرير:محمد مصباح ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م

شحنة برتقال

أطلق مصدرون بالإسماعيلية، أول مبادرة وطنية من نوعها تحمل شعار" تصدير علم مصر للعالم" فى بداية موسم تصدير البرتقال بهدف رفع علم مصر فى العالم وتأكيد شعار زرع وغنتاج وصنع فى مصر. وقال عصام دياب عضو اتحاد المصدرين المصريين وصاحب المبادرة، إنه تم تدشين المبادرة بأكبر مجمع تصديرى بالإسماعيلية، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بـ10 آلاف علم تم وضعهم داخل كراتين البرتقال التى سيتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى أعلى البرتقال فى كل كرتونة.

وأكد دياب، أنه بمجرد فتح المستورد الكرتونة فى أى دولة فى العالم يجد علم مصر ويحتفظ به أو يرفعه فى الجزء المخصص لبيع البرتقال أو المنتج المصرى ليشاهده المستهلك الأوروبى أو أى مستهلك فى العالم.وعن فكرة المبادرة والهدف منها، قال دياب، إن قناعته هو وزملاؤه المصدرين بأن الطريق الحقيقى لإصلاح الاقتصاد المصرى