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فقط بالإسماعيلية.. «تصدير علم مصر» مع أول شحنة برتقال لأوروبا

تحرير:محمد مصباح ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٢ م
شحنة برتقال
شحنة برتقال
أطلق مصدرون بالإسماعيلية، أول مبادرة وطنية من نوعها تحمل شعار" تصدير علم مصر للعالم" فى بداية موسم تصدير البرتقال بهدف رفع علم مصر فى العالم وتأكيد شعار زرع وغنتاج وصنع فى مصر. وقال عصام دياب عضو اتحاد المصدرين المصريين وصاحب المبادرة، إنه تم تدشين المبادرة بأكبر مجمع تصديرى بالإسماعيلية، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بـ10 آلاف علم تم وضعهم داخل كراتين البرتقال التى سيتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى أعلى البرتقال فى كل كرتونة.
وأكد دياب، أنه بمجرد فتح المستورد الكرتونة فى أى دولة فى العالم يجد علم مصر ويحتفظ به أو يرفعه فى الجزء المخصص لبيع البرتقال أو المنتج المصرى ليشاهده المستهلك الأوروبى أو أى مستهلك فى العالم.وعن فكرة المبادرة والهدف منها، قال دياب، إن قناعته هو وزملاؤه المصدرين بأن الطريق الحقيقى لإصلاح الاقتصاد المصرى
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كورونا 7

هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
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الاتحاد الاوروبي

أوروبا تدعو إسرائيل للتخلي عن بناء مستوطنات جديدة

دعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى التخلي عن بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية، والتي تعتبر، بحسب الاتحاد الأوروبي، "ضارة بالتسوية في الشرق الأوسط". وقال الممثل الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن جوسيب بوريل، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، "إن مثل هذه الخطوات يمكن أن تسبب ضررا كبيرا للتسوية على أساس حل الدولتين". وكان الاتحاد الأوروبي أعلن، في وقت سابق، أنه لا يزال يؤمن بأن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانوني الدولي، ويقلل فرص التوصل إلى سلام دائم.
مجلس الأمن

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا التي تشهد منذ يناير الماضي هدنة هشة، جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن بحثت مشروع قانون لوقف إطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيد فيها 14 عضوا هذا القرار من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويطالب القرار الذي قامت بصياغته بريطانيا على مدار 3 أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، كافة الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.
السيسي (5)

قرارين جمهوريين بشأن الدعم الموحد والتعليم الأساسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي، بشأن إطار الدعم الموحد 2017 - 2020 الموقعة في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها الموقعة في بروكسل بتاريخي 17 أكتوبر 2018، 30 أكتوبر 2018. وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2017 - 2020 من 432 مليون يورو إلى 528 مليون يورو، وتشمل قطاعات الدعم خلال هذه الفترة التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والحوكمة.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

لهذا السبب.. الاتحاد الأوروبي يؤكد رفضه خطة السلام الأمريكية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الخطة الأمريكية للسلام التي طرحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مُعربًا عن قلقه من إمكانية ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن المحتلين. وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - في بيان اليوم نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، التزام الاتحاد بحل الدولتين من خلال التفاوض، على أساس حدود 1967، مع إمكانية تبادل الأراضي، على النحو المتفق عليه بين الطرفين.
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