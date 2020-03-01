أسامة ربيع: عبور 1525 سفينة بقناة السويس خلال شهر فبراير

تحرير:محمد مصباح ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م

قناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2020،سجلت عبور 1525 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1353 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 172 سفينة بنسبة زيادة 12.7%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 99.8 مليون طن مقابل 88.5 مليون طن خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 11.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.8%.

وأوضح ربيع، أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجابا على زيادة العائدات حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر فبراير لعام 2020 مقومة بالدولار 458.2 مليون دولار، مقابل 433.9 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 24.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 5.6%.

