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أسامة ربيع: عبور 1525 سفينة بقناة السويس خلال شهر فبراير

تحرير:محمد مصباح ٠١ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٤٦ م
قناة السويس
قناة السويس
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2020،سجلت عبور 1525 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1353 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 172 سفينة بنسبة زيادة 12.7%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 99.8 مليون طن مقابل 88.5 مليون طن خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 11.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 12.8%.
وأوضح ربيع، أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجابا على زيادة العائدات حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر فبراير لعام 2020 مقومة بالدولار 458.2 مليون دولار، مقابل 433.9 مليون دولار خلال شهر فبراير من العام الماضي بفارق 24.3 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 5.6%.
كورونا 7

هل تم اكتشاف حالة إصابة بين طلاب الجامعات؟.. الحكومة ترد

أصدر مجلس الوزراء بيانًا مساء اليوم الأحد، نفى فيه ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكل محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، وشددتا على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
سد النهضة

مصر: بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة شمل العديد من المغالطات

أصدرت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، بيانًا أعربتا فيه عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين، بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، حيث إنه من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة تناولت كل أبعاد وتفاصيل هذه القضية.
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
مجلس-النواب (2)

طلب إحاطة بشأن شركات توظيف تنصب على الشباب

توجهت منى الشبراوي عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفوري بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء، قائلة: "انتشرت خلال الآونة الأخيرة، ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغري الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل في نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة في الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله".
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افتتاح- ميدان- عبد -الرحمن -الابنودي (2)

بعد التطوير.. افتتاح ميدان عبد الرحمن الأبنودي بالإسماعيلية

افتُتحت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، ميدان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي، في منطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، بعد أعمال تجديده وتطويره التي قامت بها إدارة الأشغال بالهيئة، تحت رعاية الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إذ شهد الافتتاح نائبا عن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الأستاذ يحي المحجوب مدير إدارة الرئاسة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، نائبا عن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الإعلامية نهال كمال زوجة الشاعر الراحل وأسرته، وكوكبة من الإعلاميين والصحفيين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالهيئة، على رأسها المهندس محمد عبد العظيم مدير إدارة الاشغال، والمهندس محمد فريد مدير الإدارة الهندسية.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

هل تأثرت حركة الملاحة بقناة السويس بسبب «كورونا»؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا في الصين، مُوضحةً أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماماً، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقارنةً بـ 1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
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«اقتصادية قناة السويس» تكشف أسباب انسحاب تحالف «بولاريس باركس»

أوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الإثنين، أسباب عدم اتمام مشروع تحالف "بولاريس باركس إنترناشيونال" للتطوير الصناعي بالمنطقة، قائلة: "إن التحالف قرر التركيز على الاستثمار بأماكن أخرى". ونفت الهيئة، في بيان لها اليوم، بشدة ما تردد بشأن خروج التحالف من المنطقة بسبب تأخر استلام الأرض أوعدم جدوى المشروع اقتصاديا.
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (3)

قناة السويس: تدابير احترازية مشددة بسبب «كورونا»

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن تأكد إصابة حالات بفيروس كورونا بمستشفيات الهيئة، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وأن مستشفى نمرة 6 استقبلت سيدة تعاني من بعض الأعراض مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وذلك بعد عودتها من أداء مناسك العمرة، وعزل الأطباء المختصين الحالة وتك سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة ووضعها تحت الملاحظة لحين وصول نتائج التحاليل.
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